FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yunanistan’ın gayrimenkul şirketleri Golden Visa Fuarı’nda bir araya gelecek

Vesta Global’in düzenlediği Yunanistan Golden Visa Fuarı, 29 Eylül’de İstanbul’da, 1 Ekim’de Ankara’da yatırımcılarla buluşacak. Fuarda farklı gayrimenkul projeleri karşılaştırılırken, yatırım ve Golden Visa süreçleri hakkında uzmanlardan bilgi alınabilecek.

Yunanistan’ın gayrimenkul şirketleri Golden Visa Fuarı’nda bir araya gelecek

Yunanistan’ın farklı gayrimenkul geliştiricilerinin Golden Visa kapsamında aynı fuarda bir araya geleceği belirtildi. Vesta Global tarafından İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek fuarda, yatırımcıların Yunanistan’a gitmeden farklı projeleri ve lokasyonları inceleyebileceği, geliştiricilerle doğrudan görüşebileceği ve yatırımın hukuki boyutuna ilişkin uzmanlardan bilgi alabileceği kaydedildi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK OLACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar ağırlıklı olarak tek bir proje ya da gayrimenkul şirketi ile düzenlenen buluşmaların yerini, gayrimenkul, yatırım, hukuk ve Golden Visa süreçlerini bir araya getiren daha kapsamlı bir yatırım buluşması alacak. Fuarın en önemli özelliği ise Türkiye’de bir ilk olması.

Yurt dışı gayrimenkul yatırımında yatırımcının en büyük ihtiyaçlarından birinin seçenekleri doğru karşılaştırabilmek olduğundan hareketle yola çıkan Vesta Global’in düzenlediği fuar, bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyor. Yatırımcılar Yunanistan’a gitmeden farklı projeleri inceleyebilecek, projelerin özelliklerini doğrudan gayrimenkul şirketlerinden dinleyebilecek ve merak ettikleri konuları birebir görüşmelerde sorabilecek. Böylece hangi lokasyonun, hangi yatırım büyüklüğünün ve hangi projenin kendi beklentilerine daha uygun olduğuna ilişkin daha net bir fikir edinme imkanına sahip olacak.

Yunanistan’ın gayrimenkul şirketleri Golden Visa Fuarı’nda bir araya gelecek 1

İSTANBUL VE ANKARA’DA DÜZENLENECEK

Yunanistan Golden Visa Fuarı’nın ilk durağı 29 Eylül Salı günü Zorlu Raffles İstanbul olacak. İkinci buluşma ise 1 Ekim Perşembe günü Marriott Ankara’da gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara’da 10.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek fuar, gün boyunca yatırımcıları ağırlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu fuar, bireysel yatırımcıları bir araya getirecek. Fuara katılmak isteyenler, Vesta Global’in vestaglb.com/tr/ adresindeki web sitesi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek. Katılımcı gayrimenkul şirketlerinin stantlarında projeler gün boyunca incelenebilecek ve birebir yatırımcı görüşmeleri yapılabilecek. Saat 11.00 ve 15.00’te gerçekleştirilecek iki ayrı bilgilendirme oturumunda ise Yunanistan Golden Visa programının genel yapısı, yatırım süreci, hukuki boyutu ve dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınacak.

Fuarda Vardikos Hukuk Firması’nın yanı sıra Arish, Go Greece, MIBS, Oikos, Renty, Vakon ve Zafido’nun yer alması planlanıyor. Vesta Global, bu iki buluşmayla yatırımcının Yunanistan’a gitmeden önce farklı geliştiricileri tanımasını, projeleri doğrudan kaynağından incelemesini, yatırım alternatiflerini karşılaştırmasını ve hukuki süreç hakkında uzmanlardan bilgi almasını hedefliyor.

YUNANİSTAN’DA VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Yunanistan’da gayrimenkul devir vergisinin yüzde 3’ten yüzde 15’e çıkarılmasına yönelik açıklamalar, Golden Visa yatırımında toplam maliyet hesabını daha önemli hale getirirken, Vesta Global de yatırımcıları farklı alternatiflerle buluşturmaya hazırlanıyor. Açıklanan değişikliğin 2027’de yürürlüğe girmesinin planlanması, 2026’nın yatırımcılar açısından önemli bir değerlendirme dönemi olabileceğine işaret ediyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Yurt dışı gayrimenkul yatırımında en önemli konulardan biri yatırımcının önünde gerçekten alternatif olması. Tek bir proje gördüğünüzde onu değerlendirebilirsiniz; ama farklı projeleri, lokasyonları ve yatırım modellerini yan yana gördüğünüzde karşılaştırma yapabilirsiniz. Biz bu fuarla yatırımcıya bu imkânı sunmak istiyoruz. Yatırımcılara Yunanistan’a gitmeden farklı geliştiricilerle doğrudan görüşebilecekleri bir platform sunmak istedik. Bu fuar sayesinde yatırımcılar; projeleri karşılaştırabilecek, doğrudan proje sahibi firmadan sorularına yanıt alabilecek ve yatırım kararını daha fazla bilgiyle verebilecek” dedi.

Narazan, “Fuarı klasik bir gayrimenkul tanıtım etkinliğinden ayıran bir diğer önemli unsur ise yatırımın hukuki boyutunun da aynı çatı altında ele alınacak olması. Etkinliğe Yunanistan’da Golden Visa ve hukuki süreçler konusunda uzmanlaşmış Vardikos Hukuk Firması da katılacak. Yatırımcılar, gayrimenkul geliştiricileriyle projeleri konuşurken Golden Visa başvurusu ve hukuki süreçlerle ilgili sorularını da doğrudan uzmanlara yöneltebilecek. Golden Visa yatırımı yalnızca bir gayrimenkul satın alma işlemi değil. Gayrimenkul, yatırım, hukuk ve oturum sürecinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Biz de fuarı bu dört alanı bir araya getiren kapsamlı bir yatırım buluşması olarak tasarladık” diye konuştu.

Yunanistan’ın gayrimenkul şirketleri Golden Visa Fuarı’nda bir araya gelecek 2

‘TEK PROJE DEĞİL, FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK’

Narazan, “Vesta Global’in fuardaki rolü de bu yaklaşım üzerine kurulu. Uluslararası gayrimenkul, oturum ve yatırım yoluyla global mobilite alanında faaliyet gösteren şirket, yatırımcıyı tek bir proje ya da geliştiriciye yönlendirmek yerine farklı seçenekleri değerlendirebileceği bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Bizim için başlangıç noktası proje değil, yatırımcının ihtiyacı. Bütçesi ne, yatırımdan ne bekliyor, hangi lokasyonla ilgileniyor, Golden Visa onun için ne ifade ediyor? Önce bunları anlamak gerekiyor. Sonra alternatifleri yan yana koyup doğru karşılaştırmayı yapmak mümkün” ifadelerini kullandı.

Narazan, “Yatırımcıya ‘işte size şu firmanın projeleri’ demek yerine, ‘işte farklı firmaların projeleri. Tüm seçenekleri karşılaştırın, sorun, anlayın ve size uygun olanı değerlendirin’ demek istiyoruz. Bu fuarın temel farkı da burada” dedi.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladıÇalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı
Tekirdağ'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldıTekirdağ'da ağustosta 3 bin 391 konut satıldı

Anahtar Kelimeler:
Yunanistan gayrimenkul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

ABD resmen duyurdu! O ülkeye milyarlarca dolarlık F-35 sattılar

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Dev miras paylaşılamıyor! Kriz büyüdü

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

SPK 131 fonun tasfiye sürecini açıkladı! İş Bankası ve Ziraat Bankası devrede

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.