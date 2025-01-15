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Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 10:23
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Milyonlarca çalışanın geçen seneden beri gündeminde olan 'çalışma saatleri kısalacak mı?' sorusu için hükümete harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan Göktaş da önümüzdeki günleri işaret etti. Öte yandan yeni sistemle ilgili ilk başlıklar belli olmaya başladı. Yeni çalışmada iş ve özel hayat dengesi gözetilecek. Öte yandan haftalık çalışma saatinin de kısalması bekleniyor.

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Çalışma saatleri değişiyor mu? Geçen yıl gündeme gelen ancak sonra kendine yer bulamayan çalışma 2025 yılına girilmesiyle birlikte yeniden gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Yılı kapsamında evlenecek gençlere ve ailelere yeni düzenlemeleri duyurmuştu. Aralarında en dikkat çekenlerden birisi de esnek çalışma düzenlemesiydi. Erdoğan, "Esnek ve uzaktan çalışma modelleriyle kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmış Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş da dün katıldığı canlı yayında bu konudaki gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacaklarını aktarmıştı.

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ÇALIŞMA SAATLERİNİN KISALMASI BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sistemin ayrıntıları belli olmaya başladı. Merak edilen başlıkla ilgili şu maddeler sıralandı;

İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor.

İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Hem sigorta hem de çalışmada süreklilik sağlanmasına ilişkin güvenceler oluşturulacak.

Çalışanların mali hakları korunurken, esnek çalışma modeli nedeniyle gelirlerinin düşmemesi konusunda da tedbirler geliştirilecek.

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4 MODEL ÖN PLANA ÇIKTI

Hükümet kamuda esnek çalışma modelini ayrı ayrı formüllerle mercek altına aldı. Düzenlemede "Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" üzerinde duruluyor.

Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek.

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GÜN VE SAAT KISALTILACAK

Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde, gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ 40 SAATE DÜŞECEK

45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor. Esnek çalışma modelinin her meslek grubunu kapsamayacak. Çalışmalarda dünya örnekleri de masaya yatırıldı.

Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.

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GEÇEN SENE GÜNDEME ALINMAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz yıl da sık sık gündeme gelen çalışma saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Gündemimizde yok" şeklinde cevap vermişti:

Çalışma saatiyle ilgili herhangi bir konu gündeme geldiği zaman da bizim sosyal paydaşlarımızla yaptığımız tüm toplantılarda ifade ettiğimiz konu bu; bizim güçlü bir Türkiye oluşturabilmek, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için bırakın çalışma saatlerini, daha fazla çalışmamız gerek, daha fazla üretimde bulunmamız gerek.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
çalışma saatleri çalışma saati hükümet
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