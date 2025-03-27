Çalışma sisteminde yeni düzenleme bugün masada! Hükümet düğmeye bastı, 6 aydan 1 yıla çıkacak...

Son dönemde Türkiye'de doğum oranlarının düşmeye başlaması gelecek yıllarda ciddi sorunlara sonuç doğurabileceği için önlemlerin alınmasına yönelik çalışmalar da başladı. Özellikle 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi ile doğum izinlerinden, destek ödemelerine, konut projelerine, kredi desteklerine kadar birçok çalışmaya da imza atıldı.



DOĞUM İZNİ 1 YIL OLACAK

Hükümetin gündeminde bulunan önemli konulardan biri de doğum izinleri. 6 ay izin süresi bulunan anneler için bu sürenin 1 yıla kadar uzatılması planlanıyor. Buna göre, Nüfus Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bir araya gelecek.



MEMUR VE İŞÇİ BABALAR İÇİN DÜZENLEME

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, toplantıda doğurganlık hızındaki düşüşe karşı hazırlanacak ulusal eylem planı konusundaki öneriler görüşülecek. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belirttiği doğum izinleri de gündeme gelirken aynı zamanda işçi ile memur babalar arasındaki farkları giderecek bir çalışma yapıldığını da açıklamıştı.



ÇALIŞMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Bebeği olan annelerin 'Home-ofis' sistemi ile çalışmasını teşvik edilmesi ve memur babalara verilen 10 günlük doğum izninin işçi babalara da 10 gün olarak uygulanması gibi başlıklar Nüfus Politikaları Kurulunda gündeme gelecek.