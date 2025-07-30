Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan kamu işçisine zam açıklaması: "Teklifimiz maalesef farklı noktalara çekildi ve kabul edilmedi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik Kamu Çerçevesi Protokolü'ne ilişkin, kamuoyuna yanlış aktarılan bilgileri düzelten bir açıklama yaptı.
Bakan Işıkhan, "18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor" ifadelerini kullanarak, "Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi" dedi.
(DHA)
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