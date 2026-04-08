Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'Türkiye, istihdamını büyütme rotasında ilerliyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı olan X üzerinden 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin istihdam verilerini paylaştı.

Türkiye'nin istihdamını büyütme rotasında emin adımlarla ilerlediğini belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Bu yılın ilk 3 ayında; 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik.

134 binden fazla iş yeri ziyareti ve 892 bine yakın bireysel görüşme gerçekleştirdik.

508 bin 910 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik.

İşgücü piyasamızın ihtiyaçlarını tespit ederek vatandaşlarımıza daha fazla istihdam imkanı sunmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz."