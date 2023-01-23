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Çalışmalar başlıyor: Türk mühendisler dizayn etti! 36 ayda teslim edilecek...

23.01.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk fırkateyni TCG İstanbul'un devamındaki üç fırkateyn için çalışmalar başlıyor. Konuya ilişkin konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Üç geminin 36 ayda teslimi öngörülüyor. Bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak" dedi.

Çalışmalar başlıyor: Türk mühendisler dizayn etti! 36 ayda teslim edilecek...

Türk savunma sanayisi, özel sektör tersanelerinin üretim gücünden yararlanarak üç milli fırkateyni eş zamanlı üretip, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunacak.
MİLGEM Ada sınıfı korvetlerinin ikinci faz devamı niteliğinde olan MİLGEM İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn Projesi'nin ilk gemisi TCG İstanbul'un inşası sürerken 6, 7 ve 8'inci gemiler için çalışmalar başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, MİLGEM Projesi'nin seyri ve İ sınıfı fırkateynlerin inşasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Demir, üç İ Sınıfı Fırkateyn Tedariki Projesi'nin Anadolu, Sedef, Sefine, TAİS Ortak Girişimi Ticari İşletmesi ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ İş Ortaklığı ile gerçekleştirilmesine karar verildiğini söyledi.

AA-20230112-29974110-29974097-TBMM_MILLI_SAVUNMA_KOMISYONU_HAVELSANI_ZIYARET_ETTI

Proje kapsamında bu iş ortaklığında yer alan Anadolu, Sedef, Sefine tersanelerinin her birinin eş zamanlı bir adet İ sınıfı fırkateyni inşa etmesinin planlandığını belirten Demir, son yıllarda hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen askeri gemi projeleri sonucu özel sektör tasarım ofisleri/tersanelerinin, askeri gemi tasarım ve inşasında oldukça ilerleme kaydettiğini bildirdi. Demir, söz konusu işletmelerin proje yönetimi ve kalifiye iş gücü ile birlikte finansal yapılarını da geliştirdiğini, askeri gemi inşa projelerine yönelik proje ve risk yönetimini başarıyla icra edebilecek bilgi ve tecrübeye ulaştığını dile getirdi.

36 AYDA 3 GEMİ TESLİM EDİLECEK

İ sınıfı fırkateynlerin özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilmesinin sağlayacağı faydalara dikkati çeken Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"Gemilerin inşasının, sürdürülebilir bir askeri gemi inşa sanayisi oluşturabilmek için özel tersanelerin üretici sıfatıyla yer aldığı bir modelle yürütülmesinin uygun olduğu değerlendirildi. Bununla birlikte, bu modelle üç gemi için teslim süresinde avantaj sağlanacak, askeri gemi inşasında özel sektör tersanelerinde bilgi ve tecrübe birikimi tutulacak ve pekiştirilecek, sektörün yetenek bazlı büyümesi ve sürdürülebilirliği desteklenecek, ihracat potansiyeli yüksek nitelikli bir ürün ortaya konulacak, ölçek ekonomisine katkı sağlanacak. Üç geminin 36 ayda teslimi planlanıyor. İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da yerlilik oranı yüzde 75 seviyesinde bulunmakta. Bununla birlikte projede 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev alıyor. Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200."

AA-20230123-30065989-30065988-TURKIYE_UC_MILLI_FIRKATEYNI_ES_ZAMANLI_URETECEK

GEMİLER MİLLİ ÇÖZÜMLER İLE DONATILIYOR

Demir, daha önce tasarlanan ve inşa edilen gemilerin üzerinde yer alan silah ve sensörlerden birçoğunun yurt dışından tedarik edilirken İstanbul Fırkateyni ile hemen hepsinin milli olarak tasarlanıp üretildiğini anlattı.

Yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, üç boyutlu arama radarı Cenk, atış kontrol radarı Akrep, aydınlatma radarı, torpido kovanı, Milli Dikey Atım Sistemi MİDLAS, Hisar-D gibi milli çözümlerin konfigürasyona dahil edildiği bilgisini veren Demir, "Proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yeni yerli çözümlerin kullanılmaya başlanmasıyla milli gemilerde yer alan sistem ve alt sistemlerdeki yerlilik oranı daha da artacak." diye konuştu.

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savunma sanayi

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