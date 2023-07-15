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Çalışmalar hızlandırıldı! Türkiye gri listeden çıkarılıyor, Bakan Şimşek'ten açıklama

15.07.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

Çalışmalar hızlandırıldı! Türkiye gri listeden çıkarılıyor, Bakan Şimşek'ten açıklama

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

REHBERLER HAZIRLANDI

Toplantı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, hızlı ve etkili bir koordinasyon süreci başlattı. Buna göre, aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmaları hızlandırılacak. Aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve görevli mahkemeler oluşturulurken, kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandı. Farkındalığı artıracak eğitimler hızlandırılacak.

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Özel çalışma büroları oluşturulurken, Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendirmek üzere de teknik ekipler kuruldu.

BAKAN ŞİMŞEK: 'ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, FATF tarafından belirlenen uluslararası standartlar çerçevesinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede azim ve samimiyetini kuvvetle sürdürdüğünü, bu kapsamda, FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiğini hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri pazartesi günü bir araya geldi.

"ÇALIŞMA GRUPLARI FAALİYETLERİNİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETTİRİYOR"

Toplantıda, söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların etkin bir koordinasyon içinde hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede görevli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin ardından kara para aklama ile mücadeleye yönelik özel soruşturma büroları da kurulmuş bulunmaktadır. Aynı bağlamda, ilgili birimlere yönelik olarak çeşitli rehberlerin hazırlanmasının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmüştür. Bunlara ilaveten Bakanlıklarımız tarafından oluşturulmuş bulunan teknik çalışma grupları da faaliyetlerini yoğun bir şekilde devam ettirmektedir."

Şimşek, FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini vurguladı.

Gri listede yer almanın olumsuz etkilerine değinen Şimşek, listede yer almanın "sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması" ve "sendikasyon kredilerinde maliyet artışı" gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek hazine ve maliye bakanı

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