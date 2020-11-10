FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor

Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.11.2020 09:42 | Son Güncelleme

Hatay’da yaşayan diş hekimi Şadi Asfuroğlu (58), aile mirası olan 140 yıllık atölyede unutulmaya yüz tutmuş cam üfleme sanatını yaşatmaya çalışıyor. Asfuroğlu, kendi tasarladığı kalıplarla Roma, Bizans ve Fenike dönemlerine ait parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerin aslına uygun kopyalarını yapıyor.

Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor

Camın üretim noktasında çeşitlendirildiği ve geliştirildiği merkezlerden biri olan Hatay’da bu sanatı yaşatmaya çalışan Şadi Asfuroğlu, kendi oluşturduğu kalıplarla binlerce yıldır yapılan camların kopyasını tarihi evde üretiyor.

'HEDEFLEDİĞİM NOKTAYA ULAŞTIM'

Senelerdir bu işin içerisinde olduğunu belirten Diş Hekimi Şadi Asfuroğlu, "Yıllarca Kültür Bakanlığı ile çalıştım. Şu an Türkiye’nin büyük bir firmalarından birine ürün hazırlıyorum. Son dönemlerde daha önce yaptığım ürünlerden farklı olarak, Roma’da 2'nci ve 3'üncü yüzyılda yapılmış ve kalıba üfleyerek hazırlanmış parfüm şişelerinin tekrarını yapmaya başladım. Bu benim için bir hedef noktaydı. Yıllardır bunun için çaba sarf ediyordum ve bu şekilde yeni ürünler yapmaya başladım. Bunlar başka yerde göremeyeceğiniz, ancak ve ancak müzelerde denk gelebileceğiniz ürünlerdir. Bilmeyen birisi için bunlar orijinal gibidir. Bu konuda hedeflediğim noktaya ulaşmak, beni çok mutlu ediyor” dedi.

1940’larda babasının Antakya camı üretimi yaptığını ve atölyesini oluşturduğunu belirten Asfuroğlu, ustası Sami Coşkun’dan öğrendiği tekniklerle Roma, Bizans, Fenike döneminde yapılmış ve arkeoloji müzelerinde mevcut olan gözyaşı şişesi, koku şişeleri ve ilaç, zehir saklama kapları, sıvı saklama kapları, cam bilezik ve yüzükleri ile cam sikkelerin röprodüksiyonlarını yaptığını belirtti

cama-ufleyerek-binlerce-yillik-parfum-zehir-ve-gozyasi-siselerinin-kopyasini-yapiyor_7103_dhaphoto2

'ANADOLU’YU ANLATAN ÜRÜNLER'

Roma döneminin önemli şehirlerinden biri olan Hatay’ı ürünlerine yansıttığını söyleyen Şadi Asfuroğlu, şöyle konuştu:

"Antakya yaşam için çok kolay ve çok güzel bir şehirdir. Camın ilk keşfedildiği yer burasıdır. O dönemde yapılmış heykelleri sikkeleri veya antik kimlikleri hepsini bizler konu ediniyoruz. Tike, göz yaşı şişeleri, Saint Pierre(Saint Pietro=Petrus=Şem’un), Büyük İskender, Daphne- Apollon hikayesindeki Daphne ve daha bir çok işlediğimiz konumuz var. Bunları kompozit heykel ve cam çalışmalar şeklinde yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ben bu işe hobi olarak başladım. Ancak hobiyi aşalı yıllar oluyor. Buranın Antakya’yı ve ülkemizi tanıtmak adına çok önemli bir işlevi var. Antik Cam Evinden Antakya’ya özgü veya Antakya’nın dışından bir sürü örneği görebilirsiniz. Burada Antakya camının örnekleri müzelik durumdadır. Gözyaşı şişeleri, parfüm şişesi, yüzükler, kolyeler hepsi bizi, kültürümüzü, Anadolu’yu anlatan ürünlerdir. Yerli ve yabancı tüm ziyaretçilerin gösterdiği ilgi, bizleri memnun edecek şekildedir.”

cama-ufleyerek-binlerce-yillik-parfum-zehir-ve-gozyasi-siselerinin-kopyasini-yapiyor_7103_dhaphoto4

'ANTAKYA ŞİŞESİNDE GÖRMEK İSTERİM'

Plastiğin hayatımıza girişiyle birlikte camın daha az kullanılmaya başladığını belirten Şadi Asfuroğlu, şöyle devam etti:

"Son Antakya cam fabrikası da maalesef 2004 yılında, plastiğin hayatımıza girmesi ile ekonomiye yenik düşerek kapanmıştır. Ben burada Antakya cam geleneğini minik şişeler, cam yüzükler, cam sikkeler ve cam rölyeflerle devam ettirmeye çalışıyorum. Kendi gücümle ayakta kalmaya çalışıyorum. Ancak Antakya camı dediğimiz bu camın tekrarı için ciddi bir kamu desteği lazım. Keşke böyle bir kamu desteği olsa, gastronomi şehriyiz bu nedenle şehrimizdeki en önemli unsurlardan biri de şişelerdi. Bugün bir lokantaya girildiğinde nar ekşisi, zeytin yağını ve gelen ayrana kadar hepsini Antakya’ya özgü, atık camdan dönüşümle yapılmış kalıpsız üfleme, el işi yeşil cam içinde görmek isterdim. Antakya gastronomisinin vazgeçilmezi Antakya camıdır. Çünkü içindeki zeytinyağını, peyniri, çökeleği, tuzlu yoğurdu ve diğer gıdaları güneş ışınlarından korumak için yıllarca yeşil camın filtre özelliğinden faydalanmıştır, ninelerimiz, annelerimiz. Şu anda bunun olması çok zor değil, şu an hayatta olan birkaç usta var, onları bir araya getirerek el birliği ile Antakya camı yapabiliriz.”

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
Vergi yapılandırmasında son durum!Vergi yapılandırmasında son durum!
KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma!KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Vergi yapılandırmasıyla ilgili yeni gelişme
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Talep patladı! Bir hafta içinde yüzde 40 zamlandı
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Aşıdan sonra altın ne olacak?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
1 Ocak 2021'den itibaren geçerli İSKİ'den suya yüzde 25 zam teklifi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
Kızı yaşındaki iş arkadaşına bu mesajı attı, tazminatsız kovuldu
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı kadro listesi!
Personel alım başvuruları başladı!
2021 yeni bekçi alımları... 2020 Bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?
Binlerce bekçi alımı yapılacak
Jandarma astsubay alımları 2020... Jandarma astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?
Jandarma uzman erbaş alımları 2020... Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları!
Jandarma uzman erbaş alımları!
Yapılandırılan borçlar listesi... SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırması kabul edildi! Yapılandırma ne zaman başlayacak?
SGK prim, KYK ve vergi borçları yapılandırma kabul edildi!
KYK borcu yapılandırma hesaplama... 2020 KYK borcu affı faizler siliniyor! KYK borcu yapılandırma 2020 ödeme başvurusu
KYK öğrenim kredisi borcu yapılandırma!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.