Cama üfleyerek, binlerce yıllık parfüm, zehir ve gözyaşı şişelerinin kopyasını yapıyor

Camın üretim noktasında çeşitlendirildiği ve geliştirildiği merkezlerden biri olan Hatay’da bu sanatı yaşatmaya çalışan Şadi Asfuroğlu, kendi oluşturduğu kalıplarla binlerce yıldır yapılan camların kopyasını tarihi evde üretiyor.

'HEDEFLEDİĞİM NOKTAYA ULAŞTIM'

Senelerdir bu işin içerisinde olduğunu belirten Diş Hekimi Şadi Asfuroğlu, "Yıllarca Kültür Bakanlığı ile çalıştım. Şu an Türkiye’nin büyük bir firmalarından birine ürün hazırlıyorum. Son dönemlerde daha önce yaptığım ürünlerden farklı olarak, Roma’da 2'nci ve 3'üncü yüzyılda yapılmış ve kalıba üfleyerek hazırlanmış parfüm şişelerinin tekrarını yapmaya başladım. Bu benim için bir hedef noktaydı. Yıllardır bunun için çaba sarf ediyordum ve bu şekilde yeni ürünler yapmaya başladım. Bunlar başka yerde göremeyeceğiniz, ancak ve ancak müzelerde denk gelebileceğiniz ürünlerdir. Bilmeyen birisi için bunlar orijinal gibidir. Bu konuda hedeflediğim noktaya ulaşmak, beni çok mutlu ediyor” dedi.

1940’larda babasının Antakya camı üretimi yaptığını ve atölyesini oluşturduğunu belirten Asfuroğlu, ustası Sami Coşkun’dan öğrendiği tekniklerle Roma, Bizans, Fenike döneminde yapılmış ve arkeoloji müzelerinde mevcut olan gözyaşı şişesi, koku şişeleri ve ilaç, zehir saklama kapları, sıvı saklama kapları, cam bilezik ve yüzükleri ile cam sikkelerin röprodüksiyonlarını yaptığını belirtti