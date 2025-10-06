FİNANS

Can Holding soruşturmasında Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç da ifade verdi! Yurt dışı çıkış yasağı...

Can Holding soruşturması kapsamında ifade veren isimlaer arasında Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç da yer aldı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Saraç; "Yetkim sportif konularda" dedi. İşte detaylar...

Can Holding soruşturmasında Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç da ifade verdi! Yurt dışı çıkış yasağı...
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin son günlerdeki önemli gündem maddelerinden biri Can Holding'e yönelik yapılan operasyon olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında; Show TV, Habertürk, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji gibi kurumlara kayyum atanmış bu da kamuoyunda ses getirmişti. Operason kapsamında Can Holding'in sahiplerinden Kemal Can tutuklanmıştı. Ayrıca başlatılan operasyon daha genişletilmiş ve Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

KASIMPAŞA BAŞKANI FATİH SARAÇ DA İFADE VERDİ! YURT DIŞI YASAĞI KONULDU

Soruşturma gündemdeki yerini korurken, soruşturma kapsamında el konulan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün Başkanı Fatih Saraç'ın da ifade verdiği öğrenildi. Saraç'ın yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi.

"ÖDEMELERDE PARK HOLDİNG'İN YETKİLİ OLDUĞUNU İFADE ETTİM"

Konuyla ilgili olarak Saraç Odatv'ye konuştu. Saraç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturması ile ilgili ifadeye çağırdı. İfade işleminde Kasımpaşa Spor Kulübü'ndeki yetkilerimin sportif konularda olduğunu, Kasımpaşa Spor'daki ödemelerde Park Holding'in yetkili olduğunu ifade ettim. Benim sorumluluklarımın Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na karşı olduğunu, hiçbir ilgimin bulunmadığını anlattım"

