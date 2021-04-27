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Çan2 Termik Santral halka arz sonuçları | Çan2 Termik Santral halka arz sonuçları açıklandı

27.04.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz Perşembe günü halka arzı tamamlanan Çan2 Termik Santral’ın açıklanan arz büyüklüğü 290 milyon lirayı buldu. Çan2 Termik Santrali, #CANTE borsa koduyla Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Çan2 Termik Santrali, 21-22 Nisan tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama işlemlerini gerçekleştirmiş ve 3.9 liradan halka arz edilmişti.

Çan2 Termik Santral halka arz sonuçları | Çan2 Termik Santral halka arz sonuçları açıklandı

Çan2 Termik Santrali’nin yüzde 23.2’si halka arz olarak açıklandı. Halka arzının büyüklüğü ise 290 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Çan2 Termik Santral hisse paylarının tamamı yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı. 28 – 29 Nisan tarihleri arasında borsada işlem görmesi beklenen Çan2 Termik Santrali için bekleyiş başladı.

ÇAN2 TERMİK SANTRALİ HALKA ARZ SONUCU AÇIKLANDI

Çan2 Termik Santrali'nin yüzde 23.2 hissesinin halka arzı tamamlanırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 290 milyon lira olarak gerçekleşti. Payların tamamı yurtiçi bireysel ve yurtiçi kurumsal yatırımcılarca satın alındı.

Çan2 Termik Santrali'nin payları 21-22 Nisan tarihlerinde "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle 3.9 liradan halka arz edilmişti.

Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre; halka arz edilen 67.59 milyon TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.76 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.35 milyon TL nominal payın tamamının satışı gerçekleşti.

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Halka arz edilen payların yüzde 45.5'i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 54.5'i ise yurtiçi kurumsal yatrımcılarca satın alındı.

Açıklamaya göre, yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.44 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3.83 katı talep geldi.

ÇAN2 TERMİK SANTRALİNİN BORSA KODU NEDİR?

21-22 Nisan’da ‘sabit fiyatla talep toplama’ yöntemiyle 3.9 Türk lirasından halka arz edilen Çan2 Termik Santrali'nin Borsa İstanbul'da #CANTE kodu ile işlem göreceği bildirildi.

ÇAN 2 TERMİK SANTRALİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Çan 2 Termik Santrali’nin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarihin, 28 - 29 Nisan olması bekleniyor. Ancak detaylı bir açıklama yapılmadı.


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Borsa İstanbul
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