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Çanakkale Havalimanı Ağustos ayında 10 bin 967 yolcuya hizmet verdi

Çanakkale Havalimanı'nı Ağustos ayında 10 bin 967 yolcu tercih etti.

Çanakkale Havalimanı Ağustos ayında 10 bin 967 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Çanakkale Havalimanı'nın Ağustos ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıklandı.

Buna göre; Çanakkale Havalimanı'nda Ağustos ayında toplam 10 bin 967 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Çanakkale Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği toplamda 820'ye ulaştı. Yılın 8 aylık bilançosunda ise yolcu trafiği 82 bin 98, uçak trafiği ise 4 bin 746'ya yükseldi.

Çanakkale Havalimanı Ağustos ayında 10 bin 967 yolcuya hizmet verdi 1

1 AYDA 91 TON YÜK TAŞINDI

Kargo, posta ve bagaj yükü taşınan Çanakkale Havalimanı'nın yük trafiği ise Ağustos ayında toplamda 91 ton oldu. Yük trafiğinde yılın 8 aylık bilançosu toplam 694 ton oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanı ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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