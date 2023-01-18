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CANLI ALTIN FİYATLARI: 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

18.01.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Canlı altın fiyatları tüm küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel alış satış fiyatlarının ne olduğu araştırıyorlar. Peki, 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı...

CANLI ALTIN FİYATLARI: 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları tüm alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün altın bilezik almayı düşünenenler gram fiyatının ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

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altın bilezik fiyatları23

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 642,51 TL'den alınıyor ve 772,79 TL'den satılıyor.

ALTIN BİLEZİK

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 836,41 TL iken satışı ise 836,56 TL oldu.

altın bilezik fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.058,33 TL'den alınırken 1.126,93 TL'den satılıyor.

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