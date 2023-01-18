CANLI ALTIN FİYATLARI: 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Son dakika altın fiyatları tüm alım satım yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün altın bilezik almayı düşünenenler gram fiyatının ne olduğunu merak ediyorlar. Peki, 18 Ocak 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte, 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

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14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 642,51 TL'den alınıyor ve 772,79 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 836,41 TL iken satışı ise 836,56 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.058,33 TL'den alınırken 1.126,93 TL'den satılıyor.

