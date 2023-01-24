CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı!

Haftanın ikinci işlem gününde altın alıp satacak olan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Bugün altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün altının gramı 1.167,65 TL'den alınırken, 1.167,84 TL'den satılıyor....

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.076,83 TL'den alınırken 1.149,02 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 852,38 TL iken satışı ise 852,52 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 653,90 TL'den alınıyor ve 787,90 TL'den satılıyor.

