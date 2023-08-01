CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları...
Gram altın fiyatı alış: 1.695,52 satış: 1.695,86
Çeyrek altın fiyatı alış: 2.756,00 satış: 2.792,00
Yarım altın fiyatı alış: 5.513,00 satış: 5.586,00
Tam altın fiyatı alış: 10.950,15 satış: 11.167,29
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.018,00 satış: 11.120,00