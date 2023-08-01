CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.695,52 satış: 1.695,86

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.756,00 satış: 2.792,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.513,00 satış: 5.586,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 10.950,15 satış: 11.167,29

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.018,00 satış: 11.120,00





