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CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları

01.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika altın fiyatları küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın alıp satmak isteyenler son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Ağustos ayının ilk gününde altının son durumu merak ediliyor. Altını gramı şu dakikalarda 1,695,52 TL'den alınırken, 1,695,86 TL'den satılıyor. Peki, 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları nasıl? İşte tüm merak edilenler...

CANLI ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. En çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altın son dönemde hızla yükseliyor. Bu yükselişin devam edip etmeyeceği araştırılırken son dakika altın fiyatlarını sizler için derledik. İşte 1 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.695,52 satış: 1.695,86

altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.756,00 satış: 2.792,00

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.513,00 satış: 5.586,00

altın bilezik

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 10.950,15 satış: 11.167,29

gram ceyrek altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.018,00 satış: 11.120,00

altınlar karışık

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