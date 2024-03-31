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CANLI | ANKARA'DA İLK SONUÇLAR: Oylar sayılıyor... Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu kazanıyor? 2024 yerel seçim sonuçlarında kim önde?

31.03.2024 19:03
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Ankara canlı seçim sonuçları anlık olarak takip ediliyor. Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un arasında geçmesi beklenen 2024 Ankara yerel seçim sonuçları, Ankaralılar gibi tüm Türkiye'de merak ediliyor. Ülkücü kökenli iki adayın öne çıktığı seçimlerin öncesinde, yapılan son anket sonuçlarındaki 'oy farkı' dikkat çekmişti. Oyunu kullanan Mansur Yavaş, sonuçlardan emin olduğunu belirtirken; AK Parti adayı Altınok ise değişim iddiasında. Peki Ankara'da Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde?

CANLI | ANKARA'DA İLK SONUÇLAR: Oylar sayılıyor... Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu kazanıyor? 2024 yerel seçim sonuçlarında kim önde?

Ankara'da iki aday arasında seçim yarışı! Merakla beklenen 2024 yerel seçimlerde heyecan sandıkların kapanmasıyla resmen başladı. CHP'li mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Turgut Altınok arasında geçmesi beklenen seçim yarışında sonuçlar için nefesler tutuldu. Ankara'yı kim kazanıyor? Ankara'daki seçimlerde Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu önde? Aradaki fark kaç puan? sorularının yanıtı YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla ortaya çıktı.. 2024 Ankara seçim sonuçları canlı olarak Mynet'te yer almaya başladı. İşte Ankara seçimleriyle ilgili tüm detaylar...

ANKARA'DA İLK SEÇİM SONUÇLARI

YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte Ankara'da ilk seçim sonuçları gelmeye başladı. Oy sayım işleminin devam ettiği Ankara'da Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu kazanıyor? İlk sonuçlarda kim önde? sorularının yanıtı da belli oldu. Son seçim anketlerinde iki aday arasındaki 'oy farkı' dikkat çekmişti, seçim sonuçlarının gelmeye başlamasıyla ilk sonuçlar da gündem oldu.

MASNUR YAVAŞ MI TURGUT ALTINOK MU ÖNDE?

Mansur Yavaş, 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Millet İttifakı'nın desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı seçilmiş ve 25 yıllık bir döneme son vermişti. 2019 yılında Yavaş'ı destekleyen İYİ Parti, bu seçimlerde ise CHP kökenli Cengiz Topel Yıldırım'ı aday göstermişti. Yavaş'ın CHP'nin adayı olarak seçime girdiği 2024 seçimlerinde, hedef olarak il genel meclisinde çoğunluğu da almak istediğini her fırsatta dile getirmişti.

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25 YILLIK DÖNEME SON VERMİŞTİ

Yavaş'ın en güçlü rakibi olarak gösterilen Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak gösterilen AK Parti adayı Turgut Altınok ise değişim iddiasında. Doğma büyüme Ankaralı ve ülkücü kökenli eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’la ABB'yi geri alma hesabı yapan AK Parti, 14 Mayıs'taki son genel seçimlerde birinci parti çıkmıştı.

GÖZLER DİĞER ADAYLARIN OY ORANLARINDA

Ankara'daki seçim sonuçlarında Yeniden Refah Partisi'nin adayı Suat Kılıç'ın, Zafer Partisi'nin adayı Suat Kılıç'ın ve DEM Partisi'nin adayı Gültan Kışanak'ın alacağı oy oranları da yakından takip ediliyor.


Yerel Seçim 2024


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