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CANLI | ANTALYA seçim sonuçları: Antalya'da seçimi kim kazandı? Gözler sandıklarda... AK Partili Hakan Tütüncü mü CHP'li Muhittin Böcek mi önde?

31.03.2024 16:29
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Antalya seçim sonuçları için geri sayım başladı. 2024 yerel seçimleri için sandık başına giden Antalyalılar, ilçe belediye başkanlarını ve büyükşehir belediye başkanını seçmek için oyunu kullanırken, Antalya seçim sonuçlarını merak etmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Hakan Tütüncü mü yoksa CHP'li mevcut belediye başkanı Muhittin Böcek'in mi önde olup olmadığı yakından takip edilirken, seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte Antalya 2027 yerel seçim sonuçları anlık olarak Mynet'te.

CANLI | ANTALYA seçim sonuçları: Antalya'da seçimi kim kazandı? Gözler sandıklarda... AK Partili Hakan Tütüncü mü CHP'li Muhittin Böcek mi önde?

CANLI ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI | 2024 yerel seçimlerinde sürpriz yaşanabilecek büyükşehirler arasında gösterilen Antalya seçim sonuçları için heyecan dorukta. Saatler sonra Antalya'yı kim kazandı? Muhittin Böcek mi Hakan Tütüncü mü önde? sorusu yanıt bulacak. Sandıkların saat 17.00'de kapanmasıyla oy sayım işlemine geçilecek olan Antalya'da seçim sonuçları YSK'nın yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte Mynet'te anlık olarak yer alacak.

2019 SEÇİMLERİNİ MUHİTTİN BÖCEK KAZANMIŞTI

Antalya'daki 2019 yerel seçim sonuçlarına göre CHP'nin adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 50,62'sini alarak büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. Böcek'i İYİ Parti de desteklemişti. AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Menderes Türel ise oyların yüzde 46,72'sini almıştı.

muhıttın bocek

ANTALYA'DA SÜRPRİZ OLACAK MI?

2019 seçimlerinde DEM Parti ise aday çıkarmazken, 2024 yerel seçimlerinde ise Kemal Bülbül'ü aday gösterdi. İYİ Parti'nin adayı Nesrin Ünal'ın oy oranının da takip edileceği seçimlerde Yeniden Refah Partisi Ümit Bozkurt'u, Zafer Partisi ise Oğuz Ersöz'ü aday gösterdi.

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ANTALYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM! BÖCEK Mİ TÜTÜNCÜ MÜ ÖNDE?

Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'da sona ermesi beklense de YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Antalya seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, canlı bağlantıları, sandıklardaki tüm detayları Mynet'ten takip edebilirsiniz.

Yerel Seçim 2024


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