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  4. CANLI | Aydın seçim sonuçları! Aydın'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mustafa Savaş mı, CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazandı?

CANLI | Aydın seçim sonuçları! Aydın'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mustafa Savaş mı, CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazandı?

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 15:05
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Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşanıyor, seçmenleri gözü kulağı ise gelecek seçim sonuçlarında! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin seçim sonuçlarının yanı sıra yine bir büyükşehir olan Aydın'ın seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aydın'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mustafa Savaş mı, CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazandı?

CANLI | Aydın seçim sonuçları! Aydın'daki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Mustafa Savaş mı, CHP adayı Özlem Çerçioğlu mu kazandı?

Siyasi partilerin adaylarını belirlemesi sonrası yaşanan uzun bir propaganda sürecinin sonunda seçmenler 31 Mart günü oylarını kullanmak üzere sandık başına gitti. Tüm Türkiye, sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumdayken, yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle seçim yarışının yaşandığı İstanbul, Ankara, Aydın, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları merak konusu!

AYDIN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Her ilden vatandaşlar seçim sonuçları konusunda araştırma yaparken, Aydın'daki vatandaşlar da araştırmalarını Aydın seçim sonuçlarını üzerine yapıyor. Aydın seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar ise Mynet'te olacak!

Büyükşehir olan Aydın'da AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı, Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut, Zafer Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Demirbilek, Saadet Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Fatih Karahan.

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Yoğun geçen sürecin ardından Aydın seçimlerinin kazananı bugün içerisinde belli olacak. Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'de sona ermesi bekleniyor ancak YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Aydın seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ise anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.


Yerel Seçim 2024


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