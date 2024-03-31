CANLI | Balıkesir seçim sonuçları! Balıkesir'deki seçim sonuçlarında AK Parti adayı Yücel Yılmaz mı, CHP adayı Ahmet Akın mı kazandı?

Yerel seçim sürecinde siyasi partiler adaylarını belirledi, uzun bir propaganda sürecinin sonunda ise seçmenler 31 Mart günü sandık başına giderek oylarını kullandı. Tüm Türkiye, sandıktan çıkacak seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda ve yerel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Özellikle seçim yarışının yaşandığı İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin seçim sonuçları merak ediliyor.

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Her ilden vatandaşlar seçim sonuçları konusunda sorgulamalar yaparken, Balıkesir'deki vatandaşlar da yoğun bir şekilde araştırmalarını Balıkesir seçim sonuçlarını konusunda yapıyor. Balıkesir seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar ise Mynet'te olacak!

Büyükşehir olan Balıkesir'de AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turhan Çömez, Yeniden Refah Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanju Akçe, Zafer Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mutlu Aksoy, Memleket Partisi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahir Bakan, DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Ejder Onursal.

Yoğun geçen sürecin ardından Balıkesir seçimlerinin kazananı bugün içerisinde belli olacak. Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'de sona ermesi bekleniyor ancak YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. Balıkesir seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ise anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.







