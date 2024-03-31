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Canlı Beykoz ve Fatih seçim sonuçları! Artık son saatler, heyecan dorukta: Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarını kim kazandı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 16:23
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İstanbullular için beklenen gün geldi çattı. Yerel seçim süreci bitti ve sandıklar seçmenlerin önüne koyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarıyla beraber Beykoz ve Fatih'te sonuçları da yakından takip ediliyor. Beykoz ve Fatih'te hangi adaylar seçimi kazandı? Mevcut adaylar mı yarışı önde bitirdi yoksa yeni isimler mi seçimden galip ayrıldı? İşte Beykoz ve Fatih seçim sonuçları...

Canlı Beykoz ve Fatih seçim sonuçları! Artık son saatler, heyecan dorukta: Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarını kim kazandı?

Yerel seçimlerin en heyecanlı anlarına gelindi. Propaganda süreci tamamlandı ve artık söz sırası seçmene geldi. Beykoz ve Fatih'te yaşayan vatandaşlar ise ilçelerindeki seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarına göre yeni başkanlar kimler olacak. Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

BEYKOZ'DA SON DURUM

AK Parti mevcut Belediye Başkanı Murat Aydın ile yola devam etme kararı almıştı. CHP ise Alaattin Köseler'i aday gösterdi. Aydın mı önde Köseler mi? Yerel seçimlerde seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber ilk sonuçlar Mynet'te olacak.

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FATİH'TE SON DURUM

Fatih'te seçimin CHP'nin adayı Mahir Polat ile AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan arasında geçmesi bekleniyor. Her iki adayın da projeleriyle öne çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih'te de seçim sonuçları büyük heyecanla takip ediliyor. Fatih'te yaşayan vatandaşlar Fatih seçim sonuçlarını yakından takip ederken seçimi AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan mı CHP adayı Mahir Polat mı kazandı?

FATİH SEÇİM SONUÇLARI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Yerel Seçim 2024


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Yerel seçim İstanbul Beykoz Fatih Seçim 2024
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