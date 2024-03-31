Canlı Beykoz ve Fatih seçim sonuçları! Artık son saatler, heyecan dorukta: Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarını kim kazandı?

Yerel seçimlerin en heyecanlı anlarına gelindi. Propaganda süreci tamamlandı ve artık söz sırası seçmene geldi. Beykoz ve Fatih'te yaşayan vatandaşlar ise ilçelerindeki seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Beykoz ve Fatih seçim sonuçlarına göre yeni başkanlar kimler olacak. Yerel seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları ve anlık oy oranlarını Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

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BEYKOZ'DA SON DURUM

AK Parti mevcut Belediye Başkanı Murat Aydın ile yola devam etme kararı almıştı. CHP ise Alaattin Köseler'i aday gösterdi. Aydın mı önde Köseler mi? Yerel seçimlerde seçim yasaklarının kalkmasıyla beraber ilk sonuçlar Mynet'te olacak.

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FATİH'TE SON DURUM

Fatih'te seçimin CHP'nin adayı Mahir Polat ile AK Parti'nin adayı Mehmet Ergün Turan arasında geçmesi bekleniyor. Her iki adayın da projeleriyle öne çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinde Fatih'te de seçim sonuçları büyük heyecanla takip ediliyor. Fatih'te yaşayan vatandaşlar Fatih seçim sonuçlarını yakından takip ederken seçimi AK Parti adayı Mehmet Ergün Turan mı CHP adayı Mahir Polat mı kazandı?

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