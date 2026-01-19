FİNANS

CANLI BORSA | Borsa İstanbul 19 Ocak 2026 Pazartesi: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa 19 Ocak 2026 Pazartesi! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 yükselişle 12.740,72 puana çıkarak rekor seviyeden başladı .İşte 19 Ocak 2026 Pazartesi canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,7 yükselişle 12.668,52 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,20 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.740,72 çıkarak rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,79 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Geçen hafta Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması bankanın bağımsızlığına ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştu. Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de öne çıkıyor.

Trump, Fed başkanı adayları arasında ismi geçen Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i mevcut görevinde tutmak istediğini söyledi.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
317.5
7.006.237.051,50
% 2.67
12:13
THYAO
295.5
6.995.756.074,75
% 1.2
12:13
ISCTR
14.46
4.986.375.052,42
% 1.97
12:13
AKBNK
75.8
4.647.752.864,90
% 1.2
12:13
YKBNK
36.9
4.047.963.401,14
% 1.93
12:13

Analistler, Trump'ın konuşması sonrasında aday isimler arasında yer alan eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh'ın merkez bankası başkanlığı yarışında Hassett'in önüne geçtiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyonun takip edileceğini belirterek,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 13.000 puanın direnç, 12.500 ve 12.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

