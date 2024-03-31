CANLI | BURSA seçim sonuçları: Bursa'da seçimi kim kazandı? Gözler seçim sonuçlarında... AK Partili Alinur Aktaş mı, CHP'li Mustafa Bozbey mi?

Tüm Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. 61 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde sandıklar 17.00’da kapandı ve oy sayım işlemleri başladı. Bursa seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

BURSA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları anbean canlı olarak takip edilebilecek.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesini 898.292 alınan oy ve %49.62 oy oranı ile AK Parti adayı ALİNUR AKTAŞ kazanmıştı.

AK PARTİ ADAYI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş, 25 Ekim 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu.

Uzun yıllar İnegöl mobilya sanayisinde özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı.

28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur.

Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

CHP ADAYI MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, ilkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında başarıyla bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu. Bozbey 1999 yılından beri Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bozbey, evli ve bir çocuk babasıdır.





