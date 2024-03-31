FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI | İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor: İstanbul seçim sonuçları kaçta belli olur? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

CANLI | İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor: İstanbul seçim sonuçları kaçta belli olur? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

31.03.2024 14:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye nefesini tuttu, İstanbul seçim sonuçlarını bekliyor! İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçları, Türkiye genelinde en fazla takip edilen konu başlıkları arasında ilk sırada. Hem Murat Kurum hem de Ekrem İmamoğlu aileleriyle birlikte oylarını kullandı. Canlı seçim sonuçları, sandıklardan son dakika gelişmeleri haberimizde! İki taraf da oy kullandıktan sonra iddialı açıklamalar yaptı.

CANLI | İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor: İstanbul seçim sonuçları kaçta belli olur? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul seçim sonuçları, bugünün en çok tartışılan konuşulan gündem madddesi! İstanbul seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? Uzun süren propaganda döneminde hem Murat Kurum hem de Ekrem İmamoğlu peş peşe mitingler yaparak çalışmalarını sürdürdü. Yoğun geçen sürecin ardından İstanbul seçimlerinin kazananı bugün içerisinde belli olacak.

iStock-495782224

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçimde DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oylar sonucu belirleyecek. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi, seçimin en çok konuşulan partilerinden olmuştu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! DEM VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OY ORANI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mayıs 2023 seçimlerinde ittifak yapan Fatih Erbakan, yerel seçimlerde ittifak içerisinde yer almamış ve illerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştı. Yeniden Refah Partisi ile birlikte İYİ Parti de geçtiğimzi seçimin aksine Millet İttifakı ile birlikte hareket etmedi.

gasgasgas

MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a olan desteğini açık şekilde ifade etmişti. Bugün bir kez daha kameralar karşısına geçen Bahçeli, Kurum'a desteğini yineledi. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklarla ilgili açıklama da geldi. Bahçeli'nin ev kazası geçirdiği ifade edildi.

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar... Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

İSTANBUL'U EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU KAZANACAK?

2019'da Binali Yıldırım'ı geçerek İstanbul'un yeni belediye başkanı olan Ekrem imamoğlu, bir kez daha AK Parti adayını mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor. Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti'de ise en büyük hedef İstanbul! İstanbul seçim sonuçları bugün içerisinde belli olacak.

İLK SONUÇLARIN SAAT 19:00 SULARINDA GELMESİ BEKLENİYOR!

iStock-1479640127

Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'da sona ermesi beklense de YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, canlı bağlantıları, sandıklardaki tüm detayları Mynet'ten takip edebilirsiniz.


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'
İstanbul seçim sonuçları merakla bekleniyorİstanbul seçim sonuçları merakla bekleniyor
Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıtYılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları İstanbul Murat Kurum istanbul seçim sonuçları Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga!

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Muhtar adayları birbirine girdi, özel harekat müdahale etti

Toplu oy kullanmak istediler, müşahitler kabul etmeyince...

Toplu oy kullanmak istediler, müşahitler kabul etmeyince...

Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması!

Fenerbahçeli oyunculardan ligden çekilme oylaması!

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Yılmaz'dan "1 Nisan'da sonra bizi ne bekliyor?" sorusuna yanıt

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.