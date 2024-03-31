CANLI | İstanbul seçim sonuçlarında yarış devam ediyor: İstanbul seçim sonuçları kaçta belli olur? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

İstanbul seçim sonuçları, bugünün en çok tartışılan konuşulan gündem madddesi! İstanbul seçim sonuçları saat kaçta belli olacak? Uzun süren propaganda döneminde hem Murat Kurum hem de Ekrem İmamoğlu peş peşe mitingler yaparak çalışmalarını sürdürdü. Yoğun geçen sürecin ardından İstanbul seçimlerinin kazananı bugün içerisinde belli olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçmesi beklenen seçimde DEM Parti, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin alacağı oylar sonucu belirleyecek. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi, seçimin en çok konuşulan partilerinden olmuştu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI! DEM VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN OY ORANI MERAK EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mayıs 2023 seçimlerinde ittifak yapan Fatih Erbakan, yerel seçimlerde ittifak içerisinde yer almamış ve illerde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştı. Yeniden Refah Partisi ile birlikte İYİ Parti de geçtiğimzi seçimin aksine Millet İttifakı ile birlikte hareket etmedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a olan desteğini açık şekilde ifade etmişti. Bugün bir kez daha kameralar karşısına geçen Bahçeli, Kurum'a desteğini yineledi. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklarla ilgili açıklama da geldi. Bahçeli'nin ev kazası geçirdiği ifade edildi.

İSTANBUL'U EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU KAZANACAK?

2019'da Binali Yıldırım'ı geçerek İstanbul'un yeni belediye başkanı olan Ekrem imamoğlu, bir kez daha AK Parti adayını mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor. Mayıs 2023 seçimlerinden zaferle ayrılan AK Parti'de ise en büyük hedef İstanbul! İstanbul seçim sonuçları bugün içerisinde belli olacak.

İLK SONUÇLARIN SAAT 19:00 SULARINDA GELMESİ BEKLENİYOR!

Seçim sonuçlarıyla ilgili yasakların saat 21:00'da sona ermesi beklense de YSK'nın bu saati daha erkene çekmesine kesin gözüyle bakılıyor. İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili tüm detayları, canlı bağlantıları, sandıklardaki tüm detayları Mynet'ten takip edebilirsiniz.







