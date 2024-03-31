CANLI | Manisa seçim sonuçları! Manisa yerel seçim sonuçlarını kim kazandı? CHP adayı Ferdi Zeyrek mi, MHP adayı Cengiz Ergün mü kazandı?

2024 yerel seçim sonuçları için Türkiye bugün sandık başına gitti. Türkiye genelinde seçmenlerin oy kullanma süresi biter bitmez oy sayım işlemleri başlayacak. Manisa seçim sonuçları da bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte Manisa 2024 yerel seçim sonuçlarına dair tüm merak edilenler...

MANİSA SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

YSK tarafından getirilen yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Mynet'in yerel seçime özel olarak hazırladığı 'Yerel seçim 2024' sayfasında il il seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek.

MALATYA 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? KİM KAZANDI?

Manisa’da 2024 yerel seçim sonuçları için yarışın CHP adayı Ferdi Zeyrek ile MHP adayı Cengiz Ergün arasında geçmesi bekleniyor. İYİ Parti’nin adayı Gürhan Özcan, Zafer Partisi’nin adayı Gökhan Parlak Yeniden Refah Partisi’nin adayı Hatice Nur Germir’in alacakları oy oranları da merak ediliyor. İlk sonuçları yasaklar kalkmaz belli olacak.

2019 YEREL SEÇİMLERİNİ MANİSA AK PARTİ KAZANMIŞTI

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa’da MHP adayı Cengiz Ergün oyların yüzde 52,77’sini alarak Belediye Başkanı seçilmişti. Millet İttifakı’nın ortak olarak desteklediği İYİ Parti adayı ise oyların yüzde 38’ini almayı başarmıştı.





