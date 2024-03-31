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CANLI | SAMSUN seçim sonuçları: Samsun'da seçimi kim kazandı? AK Parti adayı Halit Doğan mı CHP adayı Cevat Öncü mü?

31.03.2024 15:10
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Türkiye kararını verdi, 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başına gidip oyunu kullandı. 31 Mart yerel seçim sonuçları Samsun için de büyük merakla bekleniyordu. Samsunlular Büyükşehir Belediyesi için kararını verdi. Peki iki adayın öne çıktığı yarışı kim kazandı? AK Parti adayı Halit Doğan mı CHP adayı Cevat Öncü mü kazandı?

CANLI | SAMSUN seçim sonuçları: Samsun'da seçimi kim kazandı? AK Parti adayı Halit Doğan mı CHP adayı Cevat Öncü mü?

31 Mart geldi çattı, Türkiye seçimini yaptı. Yeni yerel yöneticiler için seçmenler vatandaşlık görevini yerine getirdi ve gözler 81 ilde seçim sonuçlarına çevrildi. Samsun seçim sonuçları itibarıyla en çok merak edilen illerin başında geliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

SAMSUNLULAR OYUNU VERDİ

Aylardır Türkiye'nin gündemini belirleyen 31 Mart yerel seçimlerinde süreç tamamlandı. Partilerin belirlediği adaylar propagandalarını yaptı, vatandaşları kararını tercih ettiği adaydan yana kullandı. Samsun için de 31 Mart yerel seçim sonuçları merakla bekleniyordu. Samsun'da CHP adayı Cevat Öncü mü kazandı AK Parti adayı Halit Doğan mı?

Oy kullanma sürecinin tamamlanmasıyla başlayan oy sayım sürecinden ilk verilerin saat 19.00 sularında gelmesi bekleniyor. Böylece Samsun'da yarışı hangi adayın önde götürdüğüne dair ilk bilgiler gelecek.

Samsun'da 2019 seçimlerini AK Parti, Mustafa Demir ile yüzde 47.37 oy alarak kazanmıştı. Millet İttifakı'nın ortak adayı olan İYİ Parti adayı ise %26.67 ile seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

31 MART 2024 SAMSUN YARIŞI

31 Mart 2024 yerel seçimleri için ise AK Parti adayını değiştirdi ve Halit Doğan ile yarışa dahil oldu. Öte yandan CHP adayı Cevat Öncü de Samsun için rekabete dahil olan adaylar arasında.

chp
Cevat Öncü

hd
Halit Doğan

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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