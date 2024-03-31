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  4. CANLI | ŞİLE ve TUZLA seçim sonuçları! Oy kullanımı bitti, sandıklar kapandı herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şile ve Tuzla seçim sonucunda yarışı kim önde bitirdi?

CANLI | ŞİLE ve TUZLA seçim sonuçları! Oy kullanımı bitti, sandıklar kapandı herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şile ve Tuzla seçim sonucunda yarışı kim önde bitirdi?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
31.03.2024 18:46
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Türkiye'nin merakla beklediği İstanbul seçim sonuçlarında gözler bir yandan ilçelerden gelen verilerde. Şile ve Tuzla seçim sonuçları da merakla takip ediliyor. Gözler şimdi Şile ve Tuzla için 2024 yerel seçim sonuçlarında! Peki Şile ve Tuzla seçimleri kim kazandı?

CANLI | ŞİLE ve TUZLA seçim sonuçları! Oy kullanımı bitti, sandıklar kapandı herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şile ve Tuzla seçim sonucunda yarışı kim önde bitirdi?

İstanbul seçim sonuçları hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri itibarıyla yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri için İstanbullular sandık başına gidip oyunu kullandı. Şile ve Tuzla'da kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Peki Şile ve Tuzla'da seçimi kim kazandı? Şile ve Tuzla seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.

ŞİLE 2019 SEÇİM SONUÇLARI

Şile 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:

AK Parti: %54.37 - İlhan Ocaklı
İYİ Parti: %33.45 - Rahmi Çakar
CHP: %11.14 - Ali Şecaattin Güney

2024 ŞİLE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

2024'te Şile seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:

AK Parti: İlhan Ocaklı
CHP: Özgür Kabadayı
İYİ Parti: Demet Tekdemir
Yeniden Refah Partisi: Necmettin Deniz

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ'NİN ADAYI İLHAN OCAKLI

İlhan Ocaklı

Özgeçmişinde İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı gibi görevler bulunan İlhan Ocaklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilmişti.

CHP’NİN ADAYI ÖZGÜR KABADAYI

Özgür Kabadayı

Yıllarca Şile’de Esnaflık yapmış olan Özgür Kabadayı, Şile Merkezde bulunan ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki işletmenin sahibidir. Hâlen Şile merkezde ikamet eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.

2019 TUZLA SEÇİM SONUÇLARI

Tuzla 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:

AK Parti: %50.52 - Şadi Yazıcı
CHP: %46.22 - Salim Gürsoy
SAADET PARTİSİ: %1.61 - Resul Kılıç

2024 TUZLA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

2024'te Tuzla seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:

AK Parti: Şadi Yazıcı
CHP: Eren Ali Bingöl
İYİ Parti: Taha Orhun Ertürkmen
Yeniden Refah Partisi: İbrahim Gökay

TUZLA SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

TUZLA SEÇİM SONUÇLARI

MEVCUT BAŞKAN ŞADİ YAZICI

Şadi Yazıcı belediye başkanlığından önce de AK Parti'nin Tuzla kurucu ilçe başkanı olarak siyasete atılmıştı. Şadi Yazıcı, 7 sene boyunca AK Parti'nin Tuzla'daki ilçe başkanlığını yaptı.

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CHP'NİN ADAYI EREN ALİ BİNGÖL

Avukat Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 senesinden beri Tuzla'da yaşayan Eren Ali Bingöl, CHP Tuzla ilçe başkanlığı görevinde de bulundu.

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Yerel Seçim 2024


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