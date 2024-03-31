CANLI | ŞİLE ve TUZLA seçim sonuçları! Oy kullanımı bitti, sandıklar kapandı herkesin gözü kulağı seçim sonuçlarında: Şile ve Tuzla seçim sonucunda yarışı kim önde bitirdi?

İstanbul seçim sonuçları hem büyükşehir belediyesi hem de ilçe belediyeleri itibarıyla yakından takip ediliyor. 31 Mart yerel seçimleri için İstanbullular sandık başına gidip oyunu kullandı. Şile ve Tuzla'da kıyasıya bir rekabet söz konusuydu. Peki Şile ve Tuzla'da seçimi kim kazandı? Şile ve Tuzla seçim sonuçlarını Mynet'ten canlı takip edebilirsiniz.
Şile 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:
AK Parti: %54.37 - İlhan Ocaklı
İYİ Parti: %33.45 - Rahmi Çakar
CHP: %11.14 - Ali Şecaattin Güney
2024'te Şile seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:
AK Parti: İlhan Ocaklı
CHP: Özgür Kabadayı
İYİ Parti: Demet Tekdemir
Yeniden Refah Partisi: Necmettin Deniz
ŞİLE SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Özgeçmişinde İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı gibi görevler bulunan İlhan Ocaklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile Belediye Başkanı seçilmişti.
Yıllarca Şile’de Esnaflık yapmış olan Özgür Kabadayı, Şile Merkezde bulunan ve gıda sektöründe faaliyet gösteren iki işletmenin sahibidir. Hâlen Şile merkezde ikamet eden Kabadayı, evli ve iki çocuk babasıdır.
Tuzla 2019'da gerçekleşen yerel seçim sonuçlarında ilk üç sıra şöyleydi:
AK Parti: %50.52 - Şadi Yazıcı
CHP: %46.22 - Salim Gürsoy
SAADET PARTİSİ: %1.61 - Resul Kılıç
2024'te Tuzla seçiminde de yarışa birçok aday dahil oldu. İşte adaylardan bazıları:
AK Parti: Şadi Yazıcı
CHP: Eren Ali Bingöl
İYİ Parti: Taha Orhun Ertürkmen
Yeniden Refah Partisi: İbrahim Gökay
TUZLA SEÇİM SONUÇLARINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
Şadi Yazıcı belediye başkanlığından önce de AK Parti'nin Tuzla kurucu ilçe başkanı olarak siyasete atılmıştı. Şadi Yazıcı, 7 sene boyunca AK Parti'nin Tuzla'daki ilçe başkanlığını yaptı.
Avukat Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 senesinden beri Tuzla'da yaşayan Eren Ali Bingöl, CHP Tuzla ilçe başkanlığı görevinde de bulundu.