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Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.05.2024 09:54
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Uzun süredir devam eden zam furyasıyla beraber birçok kişinin fiyat algısı da değişti. Canlı yayında yaşanan 'kumpir' tartışması bunun bir örneği oldu. Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu kumpircilerin yıllık kazancını hesapladı. Ortaya çıkan tabloya kendi de şaşırdı. Muratoğlu şaşkınlığını, 'Allah'ın patatesi ya' sözleriyle dile getirdi. İşte dikkat çeken o anlar...

Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

Dün aylık enflasyon oranının belli olmasıyla beraber iş yeri zam oranları da netleşti. Konut için yüzde 25 zam sınırlaması devam ederken 2024 Mayıs iş yeri kira zam oranı yüzde 59,64 olarak belirlendi. Sözcü TV'de Ebru Baki ile Para Politika programında zam konusu işlenirken ilginç diyaloglar ortaya çıktı. Konukların kumpir hesabı sonra hem programdakilerin hem de izleyenlerin ağızları açık kaldı.

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ŞAŞKINA ÇEVİREN HESAP

Ebru Baki'nin konukları Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu ve Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur'du. İş yerlerinin yüksek kiraları konuşulurken Muratoğlu Ortaköy'deki kumpircilere konuyu getirdi. Esnafla konuştuğunu belirten Muratoğlu kumpirin fiyatının 300 lira olduğunu ve gündem ortalama 100 tane satış yaptıklarını öğrendiğini söyledi.

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Bu anlardan sonra ortaya çıkan hesap herkesi şaşırttı. Muratoğlu sözlerine şöyle sürdürdü;

"Bir kumpirin fiyatı 300 lira. Sordum adama kaç tane sattığını. 'Abi ortalama gündem 100 tane satıyoruz' dedi. 300 lira bildiğin patates ya. Allah'ın patatesi... İçine 10 gram malzeme koyuyorlar"

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"BU PARAYI PATATESTEN TOPLUYOR"

Baydur da bu sözlerin karşısında sessizliğini bozarak, "Ayda 900 eder. 12 ayla çarparsan yılda 10 milyon 800 bin eder. Bir patatesten topluyor bu parayı. Adamın rakamı biraz uçuk." dedi. Muratoğlu araya girerek herkesin aynı fiyata sattığını belirtti. Baydur ise 100 tane satışın belki uçuk olabileceğini vurguladı. O sırada araya giren Ebru Baki bu satışın olabileceğini belirterek, "Satar, en ucuz o çünkü. Etrafı üniversite bölgesi sıra oluyor. Bence biz de kumpire girelim." ifadelerini kullandı.

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"KAÇ PARA VERGİ VERİYOR YA?"

Baydur duydukları karşısında şaşkınlığı gizleyemeyerek, "O zaman vergi rekortmeni olması lazım. Kaç para vergi veriyor ya? Patatesten 10 milyon 800 lira para topluyor. İnanılmaz." sözleriyle tepki gösterdi.


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patates Kira kumpir
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