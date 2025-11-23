Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Asgari ücret zammına ilişkin toplantılar Aralık'ta başlıyor. Şimdiden milyonlarca kişi asgari ücrete yapılacak zam oranını merak ediyor. 2026 yılından itibaren uygulanacak asgari ücret zammı birçok kalemi de etkiliyor.

2026 KUR TAHMİNİ

Sözcü TV'de Eryılmaz, euroda yükselişin sert şekilde devam edeceğini belirterek, dolardaki zayıf seyir nedeniyle euro/TL’nin yeni rekorlar kırabileceğini söyledi. 2025 yılı sonunda euro/TL’nin 50 lirayı, 2026’da ise 62 liraya kadar çıkabileceğini öngören Eryılmaz, dolar/TL tarafında baskılı sürecin devam edeceğini ve yıl sonunda 43 lira, 2026’da ise 51 lira seviyelerinin görülebileceğini ifade etti.

"ALTIN 6 BİN 700 TL GÖREBİLİR"

Altının 2026’da da güçlü kalacağını belirten Eryılmaz, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarının altını desteklediğini söyledi. Ons altının gelecek yıl 4 bin 500 ila 5 bin dolar arasında fiyatlanabileceğini, gram altının ise ons altından aldığı güçle 6 bin 700 lirayı görebileceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Asgari ücrette geçen yıla paralel bir artış öngören Eryılmaz, 2026’da yüzde 19 oranında zam beklendiğini, refah payı eklenirse bu oranın yüzde 23-26’ya ulaşabileceğini söyledi. Eryılmaz, asgari ücretin artık hem beyaz hem de mavi yakalı çalışanlar için önemli bir referans noktası olduğunu vurguladı.