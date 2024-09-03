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Canlı yayında hesapladı! 4 alkol ve bir sigarada ortaya çıkan vergi ücreti astarını geçti!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
03.09.2024 11:10
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Son yıllarda enflasyon nedeniyle market ürünleri, benzin derken bir de alkol ve sigaraya zam gelmişti. Yapılan istatistiki çalışmalar sonucunda bir vatandaşın dört bira ve bir paket sigara için ödediği verginin ücreti yüzde 125 arttığı belirlendi.

Canlı yayında hesapladı! 4 alkol ve bir sigarada ortaya çıkan vergi ücreti astarını geçti!

Yüksek vergiler her geçen gün halkı ekonomik kriz ile karşı karşıya getiriyor. Sözcü TV’de bir programa katılan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, daha önce 100 bin TL brüt maaşı olan bir çalışanın yüzde 51'e yakın vergi ödediğini ifade etmişti. Şimdi ise, bir vatandaşın dört bira ve bir paket sigara için ödediği verginin, dört bira ve bir paket sigaranın ücretini geçtiğini belirtti.

sigara

**31 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya hesabındaki paylaşımı alıntılayarak konuşan Ozan Bingöl, şunları söyledi:

"Bugün bir arkadaş 4 bira, bir paket sigara alsa;
Bira 4 x 28 TL = 112 TL
Sigara = 28 TL
Toplam 140 TL ödeme yapacaktır.
Yani 48 liralık ürüne 92 lira vergi ödeyerek 140 liraya almış olacaktır."

bira

GÜNCEL ÜCRETİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Hesaplamayı güncelleyen Vergi Uzmanı Bingöl, şu paylaşımda bulunarak açıkladı:
"Bugün alsa;
Bira 4 x 75 TL = 300 TL
Sigara = 70 TL
Toplam 370 TL ödeme yapacaktır.
Yani 163 liralık ürün için 207 lira vergi ödeyerek 370 liraya almış olacaktır."

VERGİ ÜCRETİ YÜZDE 125 ARTTI

Canlı yayında yaptığı hesap ile alınan vergi ücretini istatistiki olarak anlatan Ozan Bingöl'ün hesaplamasına göre, iki senede vatandaşın ödediği vergi yüzde 125 artarak, 92 TL'den 207 liraya yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
alkol Ekonomi sigara Zam vergi
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