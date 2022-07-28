Canlı yayında soruldu! Merkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılının üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'e yükseldi. Önceki raporda tahmin yüzde 42,8'di. Ankara'da gerçekleşen toplantıda sunumun sonrasında bir basın toplantısı gerçekleşti. Basın toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na gazeteciler tarafından sorulan soru dikkatlerden kaçmadı.

'DÜNYADA HERKES YANLIŞ YAPARKEN BİZ Mİ DOĞRU YAPIYORUZ YORUMLARI YAPILIYOR'

Dünyada diğer merkez bankalarının politika faizini artırırken Merkez Bankası'nın sabit bırakması ile ilgili olarak bir gazetecinin yönelttiği "'Dünyada herkes yanlış yaparken biz mi doğru yapıyoruz' yorumları yapılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için politika faizinin bir para politika aracı olmaktan çıkıp çıkmadığını sormak istiyorum" şeklindeki soruya cevap gecikmedi.

Kavcıoğlu, faizi sabit bırakmak ya da düşürmenin para politikası aracı olarak politika faizini kullanmamak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kavcıoğlu, faizi para politikası aracı olarak kullanmayı sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Faizin, artırılması noktasındaki yaklaşım kullanılmadığı sürece, bir politika aracı olmadığını ifade etmek doğru değil. Çoğu ülke faiz artırımı yapıyor. Kim yanlış, kim doğru yapıyor? Zaman gösterir. Onların da çok doğru yapmadığı, iki artırımdan sonra resesyonun konuşulduğu bir yerde hem faiz artırıp hem bir sene sonra düşüreceğini açıklamak ne kadar doğru orantılı? Dolayısıyla biz kendi ülkemizin şartları içinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay Para Politikası Kurulu olarak bir karar veriyoruz. Biz yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerine oturmuş ekonomik model ve ihracat ağırlıklı büyümeyi destekleyen bir para politikası yürütüyoruz. Faiz konusunda belki ayrışıyoruz ama Türkiye ekonomisinin olumlu tepkisi konusunda da ayrışıyoruz. İstihdam yaratıyorsanız, ilk çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde büyüyorsanız, ki ikinci çeyrek büyümesi yüzde 7'nin üzerinde gelecek, bunları komple değerlendirmek lazım."

