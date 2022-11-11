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Canlı yayındaki sözleri gündem oldu! 'Uçak bileti fiyatları çok düşük, yükselmesi lazım'

11.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane'nin uçak bilet fiyatları hakkında canlı yayında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Nane şu anki uçak bilet fiyatlarının çok düşük olduğunu belirterek 'Daha yüksek olması lazım' dedi.

Canlı yayındaki sözleri gündem oldu! 'Uçak bileti fiyatları çok düşük, yükselmesi lazım'

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, havacılık sektöründeki gelişmeleri katıldığı canlı yayında değerlendirdi.

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"AVRUPA CİDDİ BİR HATA YAPTI"

Avrup'nın ciddi bir hata yaptığını ve kısa vadeli gelir için çalışanlarını işten çıkardığını ifade eden Nane, "Personel çıkartmadan pandemi sürecini atlattık, bu yaz bunun faydasını gördük. Sektör olarak alınan yanlış kararlardan yolcular etkilendi" diye konuştu.

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"ŞU ANKİ BİLET FİYATLARI ÇOK DÜŞÜK, YÜKSELMESİ LAZIM"

"2023'te şu anki dengeler hariç olumsuzluk olmazsa Türkiye kazançlı çıkabilir" diyen Nane, uçuş sayısının azalmasının tek nedeninin tavan fiyat olmadığını söyleyerek "Şu anki uçuş fiyatları çok düşük, daha yüksek olması lazım” açıklamasını yaptı.

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Pegasus uçak bilet fiyatları

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