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Cari denge 3 ay sonra açık verdi

11.01.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, ödemeler dengesi hesabının Kasım ayında 2,68 milyar dolar açık verdi. Böylece 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabı kasım ayında cari açığa dönmüş oldu.

Cari denge 3 ay sonra açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre, kasım ayında cari açık 2,68 milyar dolar oldu. Böylece 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabı kasım ayında cari açığa dönmüş oldu.

Piyasa beklentileri cari dengenin 2 milyar 200 milyon dolar açık vereceği yönündeydi.

Ekim ayında cari dengede 3,16 milyar dolarlık fazla kaydedilmişti. Ağustos ve Eylül aylarında da cari dengede fazla görülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Kasım ayında 12 aylık cari açık 14,3 milyar dolar oldu.

KASIM'DA DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı verilerine göre Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 5 milyar 54 milyon dolardan, 5 milyar 402 milyon dolara yükseldi.

İhracat Kasım'da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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