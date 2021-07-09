Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verdi

Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre Mayıs ayı itibarıyla cari denge verileri şöyle gerçekleşti:

*Cari açık Mayıs'ta 3.081 milyar dolar oldu (beklenti: 3.025 milyar dolar açık)

*Cari açık Ocak-Mayıs'ta 12.7 milyar dolar oldu

*12 aylık cari işlemler açığı 31.59 milyar dolar oldu

*Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mayıs ayında 304 milyon dolar olarak gerçekleşti

*Portföy yatırımları Mayıs'ta 836 milyar dolar net giriş kaydetti

*Yurt dışı yerleşikler Mayıs ayında hisse senedi piyasasında 99 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolar net alış yaptı

*Resmi rezervlerde Mayıs ayında 1.28 milyar dolar net artış gözlendi

Kaynak: Reuters



