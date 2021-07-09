FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Çiftçilerin destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Son Dakika: Çiftçilerin destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

09.07.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yapılacak yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başladıklarını belirterek,

"Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 TL, bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masaj yaparak besliyor, kilosunu 10 bin liradan satıyorMasaj yaparak besliyor, kilosunu 10 bin liradan satıyor
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Son tarih 12 Temmuz! Devletten 65 bin TL destekSon tarih 12 Temmuz! Devletten 65 bin TL destek
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
deve de kulak göz boyamadan başka birşey değil..
fıstık üreticisine neden destek yok
Sözde var Özde Yok

En Çok Okunan Haberler

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Otellerde yer kalmayınca böyle uyudular

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

30 yıldır tamamlanamıyordu, banka el koydu

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Nakdi ücret desteği bugün son kez hesaplarda!

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

Borcu olanlar dikkat! Rehber hazırlandı

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Emekliye temmuzda çifte müjde!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Akbank'tan kademeli çalışma açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Temmuz ayının en ucuz sıfır arabaları belli oldu

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.