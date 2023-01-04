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  4. CarrefourSA'da dev indirim! 4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL, Papia kağıt havlu 44,90 TL! Yetişen alıyor

CarrefourSA'da dev indirim! 4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL, Papia kağıt havlu 44,90 TL! Yetişen alıyor

04.01.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CarrefourSA yeni yıla özel indirim başlattığını duyurdu. Duyuru üzerine vatandaşlar hangi ürünlerin indirime girdiğini merak etmeye başladı. Fiyatlardaki indirimi merak eden kullanıcılar internetten marketle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki CarrefourSA fiyatlarda ne kadar indirim yaptı, hangi ürün ne kadara düştü? İşte yoğun bir şekilde aranan CarreforSA indirimi ile ilgili detaylar...

CarrefourSA'da dev indirim! 4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL, Papia kağıt havlu 44,90 TL! Yetişen alıyor

CarrefourSA indirimi kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Günlük ihtiyaçların karşılandığı marketlerde yapılan indirimler vatandaşların yüzünü güldürüyor. CarrefourSA 2023 yılına indirim haberiyle girdi. 20 bin üründe %40 indirim yaptığını açıkladı. 4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL, Papia kağıt havlu 44,90 TL gibi bir fiyatla satışa sunuldu. Peki CarreourSA dev indirimi hangi ürünleri kapsıyor, hangi ürünlerde ne kadar indirim yapıldı? İşte merak edilen bilgiler...

20 BİN ÜRÜNDE %40 İNDİRİM!

CarrefourSA, 20 bin üründe yüzde 40’a varan indirim uygulaması başlattı. İndirim haberinin ardından kullanıcılar CarrefourSA ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

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İŞTE İNDİRİMDEKİ ÜRÜNLERDEN BAZILARI!

4 LT Orkide sıvı yağ 144,90 TL,

Papia kağıt havlu 44,90 TL

Koruyucu Yıkanabilir Maske Siyah 1 TL

My Concept MYC 162 C216 Erkek Güneş Gözlüğü 139,99 TL

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Adsız

Carrefour Edremit Çizik Yeşil Zeytin 400 gr 22,50 TL

Kellogg's Granola Karışık Meyveli 60 gr 8,70 TL

Bahçıvan Tost Peyniri 600 gr 89 TL

Ekici Beyaz Peynir Tam Yağlı 500 gr 69,90 TL

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Nivea Sivilce Karşıtı 3'ü 1 Arada Jel 69,98 TL

Cif Dezenfektan Sprey Doğanın Gücü Hijyen 750 ml 18,90 TL

Cif Krem Yüzey Temizleyici Amonyaklı Klor Boya Fosfat Paraben İçermez 1500ml 66 TL

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Carrefoursa indirim sıvı yağ

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