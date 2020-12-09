FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CarrefourSA'da sermaye artışına yüksek katılım

CarrefourSA'da sermaye artışına yüksek katılım

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.12.2020 15:36 | Son Güncelleme

CarrefourSA’ya sermaye piyasalarından güven; sermaye artışına katılım %99,98 oldu.

CarrefourSA'da sermaye artışına yüksek katılım

Sabancı Holding, CarrefourSA’nın küçük hissedarlarının mevcutta olduğu gibi işlem yapmaya devam edebilmeleri amacıyla halka açıklık oranını yüzde 5’e yükseltmek için harekete geçti.

CarrefourSA’nın 25 Ağustos’ta başlanan sermaye artış sürecinde, önemli bir aşama daha tamamlandı. %99,98 katılım, piyasanın CarrefourSA’ya olan güvenini gösterdi.

Diğer taraftan BİST’in 17 Eylül 2020 tarihinde yaptığı duyuruda, aralarında CarrefourSA’nın da bulunduğu ve fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altında olan şirketlerin paylarının 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ‘Piyasa Öncesi İşlem Platformu’na alınabileceği uyarısında bulunulmuştu. Bu durumda küçük hissedarların işlem esnekliği azalacağı için, Sabancı Holding Yönetim Kurulu; CarrefourSA hisselerindeki fiili dolaşım oranının yüzde 5’e yükseltilmesi kararını aldı.

Sabancı Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Sabancı Topluluğu olarak, Topluluk şirketlerimizin, sermaye piyasalarımıza kazandırılması vizyonu doğrultusunda, yerli yatırımcılarımıza, ülkemize değer katan şirketlerimize ortak olma olanağı tanırken, uluslararası yatırımcıları da ülkemize ve piyasalarımıza kazandırma sorumluluğu ile hareket etmekteyiz.” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler uyuşturucuyla yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler uyuşturucuyla yakalandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Ev kirası zam oranı belli oldu!Ev kirası zam oranı belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu
Oğlunun nikahı iptal olmasın diye yaptıkları kan dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Bakan Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız
Bakan Ersoy: Geliri olmayan müzisyenlere destek olacağız
Bakan duyurdu! 2021'de tamamlanacak
Bakan duyurdu! 2021'de tamamlanacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı
Nüfusu yüzde 300 arttı! Kiralar 2 katına çıktı
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı
Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı
5 farklı uzmandan altın yorumu... Altın ne olacak, yükselecek mi?
5 farklı uzmandan altın yorumu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
SED yardımı 2020... SED yardımı başvurusu nasıl, nereye yapılır? SED ödemesi ne kadar? Sosyal ve Ekonomik Destek sorgulama ekranı!
SED yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye’nin en uzun tüneli olacak! Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 78 seviyesine ulaşıldı
Türkiye’nin en uzun tüneli olacak!
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar dikkat!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.