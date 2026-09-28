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Son dakika | Casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Eski MASAK başkan yardımcısı da aralarında

Son dakika haberi: MASAK’ın veri sistemine yönelik casusluk soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli savcılığa ifade verdi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler arasında eski MASAK başkan yardımcısı İnönü Akgün Alp de bulunuyor.

Son dakika | Casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Eski MASAK başkan yardımcısı da aralarında
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada üç eski MASAK başkanının ifade işlemleri gerçekleştirildi. Eski MASAK başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli, ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

ADLİYEDEN AYRILDILAR

Üç isim, savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeden ayrıldı. Kaplan 2009-2014, Polat 2014-2016, Dereli ise 2016-2019 yılları arasında MASAK başkanlığı yapmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bununla birlikte soruşturma bir başka gelişme daha yaşandı. Tutuklamaya sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında MASAK'ın eski başkan yardımcılarından İnönü Akgün Alp'in de yer alıyor.

SORUŞTURMA MASAK’IN VERİ SİSTEMİNE YÖNELİK

Soruşturma, MASAK’ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne yönelik usulsüz erişim iddiaları üzerine başlatılmıştı.

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