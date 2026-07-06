Çay fiyatlarına yeni zam: Bugünden itibaren geçerli

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 15 daha zam yaptığı kaydedildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; edinilen bilgilere göre, yeni fiyat listeleri toptancı bayilere ve distribütörlere gönderilmeye başlandı.

Tüm kuru çay türlerinde geçerli olacak ortalama yüzde 15'lik zammın 6 Temmuz (bugün) itibarıyla geçerli olacağının öğrenildiği aktarıldı.

Çaykur'un kuru çaya 8 Nisan'da yüzde 10 oranında, 22 Mayıs'ta yüzde 15 oranında zam yaptığı anımsatılırken son üç ayda çaya toplam yüzde 45,5 zam yapılmış olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 12 Mayıs'ta, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak duyurmuştu.