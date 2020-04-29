FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok

Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Bu yıl, günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen çay işçisi bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişi bulmak için çalışma başlattı

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üretecinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başladı. Rize Valiliği’nin koordinesinde kaymakamlıklar, belediyeler, Çaykur, borsa, ziraat odaları ve esnaf örgütleri temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor.

ÇAY İŞÇİSİ ARANIYOR

Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor. Rize’de İş-Kur’a kayıtlı yaklaşık 20 bin dolayında işsiz olmasına rağmen çay bahçelerinde çalışma zorluğunu bahane edenler, çay işçiliğini tercih etmiyor. Bu yıl günlük yevmiyesi yaklaşık 250 TL’den aylık 7 bin 500 TL kazanacak olmasına rağmen aranan çay işçileri bulunamıyor. Rize’de valilik ve kaymakamlıklar, çay işçiliği yapacak kişiler bulmak için çalışma başlattı.

'ÇAY İŞÇİLİĞİ KAZANÇLI BİR İŞ'

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, çay hasadı için alternatif çözümler üzerinde durulduğunu söyledi. Çay hasadında kazancın iyi olduğunu anlatan Mavi, "Çay işçiliğinde 4 farklı yevmiye türü var. Günlük ücretle çalışma var. Günlük ortalama 250 TL kazanç elde edilebiliyor, bu da ayda 7 bin 500 TL kazanç demek. Kilosunu 1 liradan toplama usulü var. Günde 500 kilo toplayan bir çay işçisi, 500 lira kazanabilir. Çayı yarı yarıya hasat usulü var. Topladığı ürünün yarısı kendine yarısı mal sahibine kalıyor. 4 dönüm çay toplayan biri 21 bin liralık çay parasının 10 bin 500 lirasını kendine alır. Bir de 3’te 1 usulü var. Bu usulde ise 10 ton çay toplayan biri elde edeceği 30 bin liralık gelirin 20 bin lirası kendisine kalıyor. Sezonda 3 kere çay toplandığı düşünülürse yılda 60 bin lira kazanabilir. Çay işçiliği kazançlı bir iş" dedi.

'BÖYLE BİR ÜCRET ÖDENİRSE YEVMİYECİLERE, MAL SAHİBİNE NE KALIR?'

Çay üreticileri de hasadın nasıl yapılacağını merakla bekliyor. Çay üreticisi Emine Kambur, "Çay işçiliği için bu yıl çok yüksek rakamlar konuşuluyor. Geçen yıl 200 liraydı günlüğü. Bu yıl 250, hatta 300 lira diyorlar. Böyle bir ücret ödenirse yevmiyecilere, mal sahibine ne kalır?" diye konuştu.

Cemalettin Mavi de, "Sezon ortalama 150 gün sürüyor ama 100 gün çay toplarsan günlüğü 250 liradan 25 bin lira para kazanırsın. 3 ayda 25 bin lira iyi para. Yeter ki işçi bulalım. Topladığı çayın kilosuna 1 lira vereceğim isterse günde 100 kilo çay toplasın, isterse 500 kilo. Ben de işçi arıyorum" dedi.

Sadık Balcı ise, "Yevmiyecilikte iyi para var. Günde 250- 300 lira kazanabilir ki bunu bir zanaatkar kazanamıyor. Ama çayını işçiye toplatmak isteyen herkes 300 lira da işçi parası veremez. Büyük para. Sabah 8'de çay bahçesine gelecek 5'te bırakacak. Bir günde 250- 300 TL kazanacak, değerlendirilmesi gereken güzel bir fırsat" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ÇAYIMI BIRAKIR, ÇAY İŞÇİSİ OLURDUM'

Günlük yevmiyenin yüksek olduğunu söyleyen Mülazim Abay, "Bu yıl yevmiye ücreti günlük 250 ile 300 TL arasında olacak. Sağlığım olsa kendi çayımı bırakır yevmiye ile çay işçiliği yapardım. Gücü yeten için iyi bir gelir kapısı ve değerlendirilmesi gerekir" dedi.

ÇAY ÜRETİMİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacakYeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak
Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Karadeniz Bölgesi, Koronavirüs tedbirleri,

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Halkbank'tan koronavirüse karşı yeni destek paketi

Halkbank'tan koronavirüse karşı yeni destek paketi

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar

7 lirayı aşmıştı! Güne nasıl başladı?

7 lirayı aşmıştı! Güne nasıl başladı?

Altının ateşi sönmüyor! İşte son rakamlar

Altının ateşi sönmüyor! İşte son rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

Analistlerden dikkat çeken fiyat tahmini

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

ABD’de petrol sıfırın altında! Tarihte ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekonomik güven endeksinde sert düşüş

Ekonomik güven endeksinde sert düşüş

Merkez Bankası duyurdu! Yeni 10 TL banknotlar 04 Mayıs'ta tedavülde

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Kebabın başkentinde tarihi düşüş! Koronavirüs nedeniyle tüketimi yüzde 80 düştü

Kebabın başkentinde tarihi düşüş!

Bakan Selçuk duyurdu! Mayıs ayı işsizlik ödeneği erken ödenecek

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Altın fiyatları 29 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altının ateşi sönmüyor! İşte son rakamlar

Fitch, İtalya'nın kredi notunu düşürdü

Fitch, İtalya'nın kredi notunu düşürdü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.