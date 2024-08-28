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Çay ihracatında 15 milyon dolar gelir elde edildi... En çok Belçika'ya ihracat yapıldı

28.08.2024 15:42
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yılın ilk 7 ayında 114 ülkeye çay ihracatının gerçekleştiğini aktardı. Kalyoncu, 15 milyona yakın gelir elde edildiğini açıkladı.

Çay ihracatında 15 milyon dolar gelir elde edildi... En çok Belçika'ya ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den yılın ilk 7 ayında toplamda 114 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye çay ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kalyoncu, bu dönemde 3 bin 126 ton çay ihracatından 14 milyon 887 bin 221 dolar gelir elde edildiğini belirtti ve en yüksek ihracatın 5 milyon 248 bin 461 dolarla Belçika'ya yapıldığını ifade etti.

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Kalyoncu, Belçika'nın ardından en fazla çayın 2 milyon 201 bin 913 dolarla Birleşik Krallık'a, 1 milyon 125 bin 902 dolarla ise Almanya'ya satıldığını belirterek, Türk çayının uluslararası alanda giderek daha fazla ön plana çıktığını vurguladı.

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ihracatının ülke çeşitliliği açısından genişlediğine dikkat çeken Kalyoncu, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl ilk kez Dubai, Moritanya, Ekvator Ginesi, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Cibuti, Kolombiya, Kamboçya ve Slovenya gibi ülkelere de çay ihracatı gerçekleştirildi" dedi.

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Kalyoncu, Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 47'sinin Rize'den yapıldığını belirtti ve "Bu yılın ilk 7 ayında Rize'den Belçika başta olmak üzere 24 ülkeye toplamda 1983 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 940 bin 999 dolar gelir elde edildi" diye ekledi.

Çay ihracatından beklentilerin yüksek olduğunu vurgulayan Saffet Kalyoncu, yılın sonunda daha da iyi ihracat rakamlarına ulaşacaklarına inandıklarını belirtti.
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rize Çay İhracat
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