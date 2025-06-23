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Çay kaşığı kadar ancak bedeli 45 bin TL! "Arının ömrünü uzatan insana neler yapar"

Yıllar önce ithal ediliyordu şimdi yerli arıcılar tarafından da üretiliyor. Arı kovanlarında sadece kraliçe arı için ayrılan arı sütü, çay kaşığı miktarında çıkarılıyor. Sütün kilosu 45 bin TL'den satışa sunuluyor. Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi olduğu söylenen arı sütünün faydaları saymakla da bitmiyor.

Çay kaşığı kadar ancak bedeli 45 bin TL! "Arının ömrünü uzatan insana neler yapar"
Çiğdem Sevinç

Her yıl hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, kovanlardan çıkartılmaya başlandı.

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45 BİN TL'DEN SATILIYOR

Baldan daha zor üretim sürecine sahip arı sütü, birçok hastalığa ve kanser türlerine şifa olmasıyla da biliniyor. 5 yıl öncesine kadar üretimi yapılmayan arı sütü, 45 bin liradan alıcı buluyor.

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"ARININ ÖMRÜNÜ UZATAN İNSANA NELER YAPAR"

Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütü, kraliçe arının tek besin kaynağı olarak da biliniyor. Arı sütünün dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olduğunu ifade eden Engin Ekinci, "Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arının ömrü 40 günken, sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişiyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar?" şeklinde konuştu.

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"KRALİÇE ARININ TEK BESİN KAYNAĞI"

Kraliçe arının tek besin kaynağının arı sütü olduğunu ve bu nedenle de aynı ırktan ve cinsten işçi arılara göre daha uzun yaşadıklarını ifade eden Ekinci, "Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı. Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz" dedi.

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(İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
süt arı
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