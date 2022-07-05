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Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı? 2022 Çay fiyatları kaç para oldu? 5 Temmuz 2022 Salı

05.07.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaya zam mı geldi? Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından çaya 16 Mayıs Pazartesi günü yüzde 43.71'e yakın zam yapmıştı. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 2022 Çay fiyatları kaç para oldu? İşte güncel çay fiyatına gelen zam oranı...

Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı? 2022 Çay fiyatları kaç para oldu? 5 Temmuz 2022 Salı

Çay fiyatı, zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarında sorgulanma yapmaya başladı. Peki Çaya zam mı geldi, kaç TL zam yapıldı? 2022 Çay fiyatları kaç para oldu? Ayrıntılar haberimizde...

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

Çayın fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 2.5 yükselmişti.

Çaya 5 Temmuz Salı günü yüzde 9.5 zam geldi.

Böylelikle çaya 2 aydan kısa bir süre içinde toplamda yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.

ÇAY FİYATLARI KAÇ PARA OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yaş çay taban alım fiyatını duyurmuştu.

Yaş çay 20221'de 3,87 liraydı. Mazyıs ayında yapılan açıklama ile alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine çıkmıştı.

5 Temmuz'da çaya yüzde 9.5 zam geldi.

Öte yandan Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
çay fiyatları
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