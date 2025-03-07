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Çayırhan Termik Santrali devredildi! CHP'den sert tepki: Kamu zararı 144 milyar lira!

07.03.2025 16:00
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Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi. CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise 144 milyar liralık bir kamu zararının olduğunu iddia ederken, "Acilen bu ihaleyi iptal edin" dedi.

Çayırhan Termik Santrali devredildi! CHP'den sert tepki: Kamu zararı 144 milyar lira!

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası ihalesi bugün sonuçlandı. İhaleyi Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi kazanırken, bedel olarak 20 milyar lira ödenecek. Şirket bu şekilde 2059 yılına kadar maden sahasının işletmesine hak kazandı.

EYLEMLERE NEDEN OLMUŞTU

Sahanın ve termik santralin özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler bölgede eylem yapmıştı. Madenciler, eylemlerinin 100. gününde Çayırhan Termik Santrali'ne ait arsa, bina ve maden sahalarının düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala kendilerini madene kapatma kararı almıştı.

FASFAF

CHP'DEN SERT TEPKİ: KAMU ZARARI 144 MİLYAR LİRA

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 144 milyar liralık bir kamu zararının olduğunu iddia ederken, "Acilen bu ihaleyi iptal edin" dedi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle;

"Adrese teslim ‘Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının’ özelleştirme ihalesi tamamlandı.

Kazanan yine AK Parti bürokrasisi oldu.

164 Milyar Lira değerindeki varlıkların ihalesini, Akçadağ Grup 20 Milyar Lira teklifle kazandı.

Aradaki fark 8 Kat!

Kamu zararı 144 Milyar Lira!

Acilen bu ihaleyi iptal edin!"

GSGSG
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Maden CHP termik santral
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