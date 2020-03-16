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Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Fabrika fabrika sonuçlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle Çaykur işçi alımı kura çekimi Rize’de spor salonunda adayların katılımı olmadan gerçekleştiriliyor. Fabrikalara başvuran işçi adaylarının arasından isimler çekiliyor ve noter huzurunda ilan ediliyor. İşte Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın...

Çaykur işçi alımı kura sonuçları canlı yayın! Fabrika fabrika sonuçlar!

Korona virüs önemleri kapsamında Türkiye’de pek çok resmi kura çekimi adayların katılımı olmaksızın noter huzurunda online canlı yayın ile belirleniyor. Bunlardan biri de Çaykur işçi alımı kura çekimi. Her fabrika için ayrı ayrı yapılan çekiliş sonuçlarını adaylar canlı yayından takip ediyorlar.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI ONLİNE CANLI YAYIN

ÇAYKUR’DAN KURA ÇEKİMİN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teşekkülümüze alınacak olan mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin illerinde gerçekleştirilecek olan noter çekilişlerinde yoğun katılım olması tahmin edilmektedir. Ancak son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan CORONA COVİD-19 salgını nedeni ile Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Corona virüsü zirvesinde ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, noter huzurunda çekilecek ve ÇAY TV televizyonundan canlı olarak yayınlanacak olan kura çekim günü kapalı spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için, vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir.

Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde Basın Kuruluşlarının Temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan 1 temsilci hazır bulunacaktır.

Kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya aday yakınlarının kura çekimi yapılacak olan alanlara gelmemeleri, hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.


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ÇAYKUR, işçi alımı, kura, canlı yayın,

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