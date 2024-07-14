ÇAYKUR kontenjan kararı: 30 kilograma düşürüldü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), üreticilerin yoğun bir şekilde çay toplaması nedeniyle kapasitenin üzerine çıkıldığını belirterek, 10 Temmuz tarihinde dekar başına 50 kilogramlık bir kontenjan uygulamasına geçmişti. Üreticilerin 3 gün içerisinde de yoğun şekilde çay toplaması üzerine ÇAYKUR, dekar başına 30 kilogramlık kontenjan uygulanacağını açıkladı.

ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaş çay alımlarımız 18 gündür serbest olarak gerçekleşmiştir. Üreticilerimizin tamamı 3 günlük tatil günlerini değerlendirmek için yoğun bir şekilde çay hasadına başlamıştır. Bugün itibariyle 12 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirilmiş olup, 1 günlük kapasitemiz kadar yaş çayda alım yerlerimizde bulunmaktadır. Kaliteden ödün vermemek adına kısa bir süreliğine alımlara dekara 30 kilogramdan devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada ayrıca üreticilerin acele etmemeleri gerektiğinin altı çizilerek, “Üreticilerimizin acele etmemesi, çayın en güzel bekleme yerinin bahçe olduğunu, ayrıca üreticilerimizin her ne şart altında olursa olsun yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz. Ayrıca üreticilerimizin kurumsal açıklamaların dışında hiçbir açıklamaya itibar etmemesi, doğru bilgiyi bağlı bulunduğu fabrikalarımızdan veya genel müdürlüğümüzden alınması gerektiğini hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

