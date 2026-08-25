Cebinizde 1 lira varsa harcamayın! Binlerce katına satılıyor

Darphane'den çıkan bazı madeni paralar, üzerlerindeki üretim hataları sayesinde adeta servet değerine ulaşıyor. Günlük hayatta fark edilmeden kullanılan hatalı basım paralar, koleksiyonerlerin ilgisiyle nominal değerlerinin binlerce katına alıcı bulabiliyor. Özellikle nadir görülen baskı ve kesim hataları, bazı 1 TL ve 50 kuruşları dikkat çeken fiyatlara taşıyor.

Son dönemde ilan platformlarında listelenen örneklerde, 2023 yılı basımı hatalı 1 Türk Lirası 5.200 TL satış fiyatıyla öne çıkıyor.

Bununla birlikte, 2009 yılına ait ve üretim esnasındaki hammadde veya kesim hatası nedeniyle "delikli" olarak basılan 50 Kuruş ise 4.800 TL bedelle satışa sunulmuş durumda.

FİYATI BELİRLEYEN UNSURLAR

Bir madeni paranın hatalı basım olarak yüksek değer görmesinde belirli kriterler esas alınıyor:

Paranın üzerindeki yazılarda çift basım (çift darp), halkanın göbekten kayması, eksik baskı veya metalde delik bulunması gibi görsel ve teknik kusurlar değeri doğrudan artırıyor.

Hatanın aynı seri içerisinde kaç adet parada tekrarlandığı ve piyasaya kaç adet sürüldüğü fiyat aralığını belirliyor.

Paranın yıpranmamış olması, çil (kullanılmamış) durumda bulunması koleksiyon değerini katlayan unsurlar arasında yer alıyor.

SERBEST PİYASA KOŞULLARIN DEĞER KAZANIYOR

Darphane standartlarının dışında kalan bu tür paralar, resmi bir yatırım aracı olmamakla birlikte tamamen alıcı ve satıcı arasındaki serbest piyasa koşullarında değer kazanıyor. Ekspertiz onayı almamış veya sahte olarak nitelendirilebilecek müdahaleli paralara karşı uzmanlar tarafından dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, özgün hatalı basımların mezatlardaki takibi devam ediyor.