Çekya'nın para birimi nedir? Çekya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Çekya ülkesinin başkenti aynı zamanda ülkenin en büyük şehri de olan Prag'dır. Prag devlet yönetim mekanizmalarının yer aldığı bir şehirken aynı zamanda en önemli turizm kentlerinden biridir. Çekya’da yaygın olarak konuşulan dil Çekçe olarak bilinmektedir. Bu yüzden Çekçe ülkenin resmi dili olarak kabul edilmiştir. Ülkenin turistik yerlerinde insanların büyük bir kısmı Almanca, Fransızca ve İngilizce de konuşabilmektedir. Çekya’daki gençlerin büyük bir bölümü ise İngilizce’yi ana dilleri gibi konuşabilmektedir.

Çekya’nın para birimi nedir?

Çekya, turizmin yoğun olarak işlediği ülkelerdendir. Bu ülke ile ilgili en çok merak edilen konu ise hangi para birimini kullandığıdır. Çekya ülkesinin resmi para birimi, Çek korunası olarak adlandırılır. Çek korunası CZK olarak kısaltılırken, yerel dilde "koruna česká" olarak geçer. Çek korunasının sembolü "Kč" biçiminde kullanılır. Paranın sembolü ülke içerisinde yaygın olarak kullanılır.

Çekya, Avrupa Birliği’ne girmiş olmasına rağmen resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaz.

Çek Korunası’nın tarihine bakıldığında ise mevcut para biriminin 1993 yılında Çekoslovakya'nın bölünmesinden sonra kullanılmaya başlandığı görülür. Aslında ülke bölünmeden önce kullanılan para Çekoslovak korunası olarak iki ülke arasındaki ortak para birimiydi. Çek parasının üretimi ve dağıtımı ise ülkenin merkez bankasınca idare edilir.

Çek korunası hakkında bilinmesi gereken detaylardan biri olarak, ülkenin bazı küçük işletmelerinde yalnızca nakit paranın kabul edilmesidir. Bu durumla nadiren de olsa karşılaşılsa da bilhassa kasabalarda veya kırsal yerlerde nakit kullanımı yaygındır. Bu yüzden Çekya’ya gitmek isteyen kişilere elektronik ödeme seçeneklerinin yanı sıra nakit para taşımaları da tavsiye edilmektedir.