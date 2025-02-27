Cep telefonu 5630 TL, egzersiz bisikleti 60 TL, masaj aleti 375 TL! Dünyada yüzde 12, Türkiye'de yüzde 500 büyüdü

Devir değişti, satın almaya alternatif olarak kiralama devri başladı. Araç kiralama, ev kiralama yaygın uygulamalarken buna cep telefonları ile elektronik cihaz kiralama da eklenmişti. Ancak şimdi, bebek arabasından spor aletine kadar her şey kiralanabiliyor. İşte detaylar...

Ekol TV'de yer alan habere göre; ihtiyaç çok para az olunca tüketim çılgınlığı yeni bir yolunu buldu. Satın almak yerini artık kiralamaya bıraktı; hem de iğneden ipliğe her şeyi.

Artan maliyetler ve sürekli gelişen teknoloji artık insanları eşya almaktan çok onları kiralamaya doğru yöneltiyor. Öyle ki eşya kiralama ilk olarak hayatımıza telefon kiralama olarak girmişti. Ancak şu andaysa bebek arabasından çamaşır makinesine kadar aklınıza gelebilecek birçok eşya kiralanabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda başlayan kiralama akımı çok tuttu. Talep günden güne arttı. Pazar dünyada yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 500 büyüdü.

CEP TELEFONU, MASAJ ALETİ, EGZERSİZ BİSİKLETİ...

İnternette eşya kiralanabilecek birçok web sitesi bulunuyor. Örneğin bir cep telefonu kiralanmak istendiğinde, kiralanacak ay süresi fiyatı etkiliyor. 24 ay kiralamalarda cep telefonunun aylık ödemesi 5630 lira oluyor. Ancak aynı telefon yalnızca bir aylık kiralamak istendiğinde ödenmesi gereken tutar 8320 liraya kadar çıkıyor. Masaj aletinden egzersiz bisikletine birçok aklı hayale gelmeyecek eşya da kiralanıyor. Evde masaj yaptırmak isteyen bir kişi için o aleti kiralamanın aylık bedeli de 375 lira. Evde spor yapmak isteyenler ise ayda 60 lira verip egzersiz bisikleti kiralayabiliyor.

Vatandaşlar ise bu uygulama ile ilgili farklı düşüncelere sahip. Kimi eşya kiralama uygulamasını tercih edebileceğini söylerken kimi de güven ya da temizlik gibi kaygılarla tercih etmeyeceğini aktarıyor.