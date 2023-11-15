Cep telefonu, bilgisayar tablet ve internet desteği için yeni açıklama! Bakan Bak sosyal medyadan paylaştı

Öğrencilerin beklediği teknolojik cihaz ve internet desteği hayata geçiyor. Bakan Bak sosyal medya hesabından düzenlemeyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımında tablet, cep telefonu, bilgisayar desteği, 12 ay boyunca aylık 10 GB internet desteklerini ifade eden Bakan Bak, başvuru ve detaylar için http://gsbbiz.gsb.gov.tr adresi ile GSBBiz mobil uygulamasını işaret etti.

BAŞVURU ŞARTLARI RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğ ile birlikte teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.