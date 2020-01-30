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Çerkezköy TSO sınırları aşıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) heyeti, Belçika’nın Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı.Çerkezköy TSO heyeti, İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) heyeti, Belçika’nın Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı.
Çerkezköy TSO heyeti, İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen Brüksel’de Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına katıldı. Gerçekleştirilen programda projenin ortağı Drama Ticaret ve Sanayi Odası (Drama TSO) heyeti de yer aldı. Çerkezköy TSO heyeti, ilk olarak Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay’ı ziyaret etti.
Ziyaret programında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Oda/Borsa’ların bölgeye katkıları değerlendirildi. Ziyaret sonunda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Bozay’a Oda plaketini takdim etti. Heyet, Büyükelçilik programının ardından EUROCHAMBRES Yardımcı CEO’su Ben Butters’la bir araya geldi. Brüksel programı, Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi ziyareti ile devam etti. Avrupa Bölgeler Akademisi Başkanı-Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi Üyesi Nelu Neacsu’nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Neacsu Türk ve Yunan Heyete kendi kurumları hakkında bilgi verdi.

"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"
Programın ikinci günü, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Brüksel Ofisini ziyaret programı ile başladı. Burada TOBB Temsilcisi Haluk Nuray’la görüşen heyet, kurum hakkında Nuray’a bilgi vererek gelecek dönem projeleri hakkında istişarede bulundu. Nuray’ı ziyaret programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizin rekabet gücünün artmasını hedefliyor ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla uluslararası projelere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede sizleri de yanımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" sözlerini kaydetti.

"Sizinle gurur duyuyoruz"
TOBB Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ise, "Odalarımızın hem bizleri hem de ülkemizi temsilen yaptığı uluslararası çalışmalar bizlere gurur vermekte. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası da çalışmalarıyla bu gururu sonuna kadar hak ediyor. Sizlere destek vermeye her zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim" dedi. Ziyaret, Başkan Kozuva’nın Nuray’a Oda plaketini takdim etmesinin ardından sonra erdi.

Fikir alışverişi yapıldı
Çerkezköy TSO heyeti 2. gün son olarak Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü IPA Takım Lideri Laura Zampetti ile bir araya geldi. Zampetti tarafından IPA 1 ve IPA 2 hakkında bilgi verilen toplantıda ayrıca Çerkezköy TSO ve Drama TSO heyetleri ile proje hakkında istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen Avrupa İş Diyaloğu Proje Ortak Toplantısı ve Çalışma Ziyareti programına Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Ayhan Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Taşdelen, Mehmet Çetin, Murat Seymen ve Murat Narçın, Meslek Komitesi Başkan ve Üyeleri Ayhan Duran, Kenan Aşer, Seçkin Tunç ve Erhan Deniz ile Genel Sekreter Hakan Gel katıldı.

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