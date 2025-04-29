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Cevdet Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 2025 yılı mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz iş gücü istatistiklerini değerlendirdi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

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"Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 2025 yılı mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir" ifadesini kullanan Yılmaz, iş gücüne katılma oranının bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükseldiğini, istihdamın da bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyona ulaştığını belirtti.

Yılmaz, eğitime verdikleri önem doğrultusunda yaptıkları yoğun yatırımlar sayesinde yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi artan iş gücümüze uygun olarak geliştirmemiz sonucunda gençlerimizin iş gücüne katılma oranları artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. Nitekim 2025 yılı mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş iş gücüne katılma oranı gençlerde yüzde 47,4'e ulaşırken, genç işsizliği yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte iş gücü piyasasında yaşanan dönüşümü yakından takip ederek, istihdamımızı korumaya ve artırmaya yönelik çok yönlü tedbirler almaya devam edeceğiz."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz işsizlik
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